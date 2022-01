"Me ha parecido muy sucio y muy ruin. Para defender a tu novia no tienes que descalificar a tu hija ni físicamente, ni profesionalmente" eran las palabras que soltaba este sábado Makoke en 'Viva la vida' tras las desafortunadas declaraciones de Kiko Matamoros sobre Anita esta semana en 'Sálvame Diario'.

Una contestación que no le ha gustado nada a Kiko Matamoros y esta tarde ha querido defenderse en 'Viva la vida': "Yo no sé de qué ataques habla, no soy consciente de haber hecho ningún ataque, ni de empezar ninguna guerra. Con mi hija ha habido dos crisis y la última está siendo bastante larga. El que recibe los ataques fui yo, por intereses económicos, ataques de Makoke".

De hecho ha asegurado que la otra parte (menos su hija) se aprovechan de la situación y quedan de víctimas ante las cámaras: "Aquí se venden como víctimas los que son verdugos. Ellos me importan muy poco, nada, mi hija sí, mi importa lo mío, que era mío y me lo han quitado. Mi hija tiene la posibilidad o tenemos la posibilidad de que esté dentro de mi vida, pero no lo está".

Kiko ha terminado dejando a entrever que por parte de su hija no habría el deseo de reconciliarse con él: "Hay un discurso por delante, pero hay otro por detrás. Yo hice unas declaraciones públicas diciendo que la echaba de menos y que la quería mucho, esperando que algún día nos pudiésemos encontrar para aclarar las diferencias. Marta López me dijo que mi hija pensaba lo mismo, pero a los quince días me dijo que a los dos o tres días de decir eso en plató me dijeron que eso no era cierto, que mi hija no quería nada de eso".

"Le han puesto en sus sitio2, comentaba una usuaria sobre el colaborador de Sálvame y Viva la vida.

Una colaboradora de "Sálvame" se defiende tras descubrirse que tuvo una aventura

Bombazo en "Sálvame". El anuncio de una antigua aventura amorosa de una de las colaboradoras del programa ha hecho saltar las alarmas de buena parte del público. Esa preocupación no ha afectado a la implicada, que ha explicado la situación: "Fue algo que sucedió hace mucho tiempo y mi marido sabe lo que pasó".

Todo parte de una supuesta filtración, a cargo de Dinio. El cubano, conocido en España por haber sido novio de Marujita Díaz, afirma que tiene fotos íntimas de Carmen Alcayde. Se trataría de unas instantáneas tomadas hace años en un hotel. Según algunos colaboradores del programa, en las imágenes se puede ver a Carmen Alcayde en ropa interior. Insinuaron que ambos habían hecho un trío en un hotel, y de ahí las fotografías.

La situación no ha alarmado a Carmen Alcayde, que ha explicado con total naturalidad la situación. "Fue algo que sucedió cuando tenía 27 años y no era famosa", ha contextualizado la colaboradora de "Sálvame", que negó haber mantenido relaciones con Dinio y que afirmó que aquella noche en la que presuntamente se tomaron fotografías, eran cuatro personas en la habitación. Además, ha negado la existencia de las imágenes.

Kiko Matamoros ha dado credibilidad a la versión y afirma haber visto las fotos de las que habla Dinio. "Tú no te acordarás", dijo a Carmen Alcayde, insistiendo en que había visto las fotografías con sus propios ojos: "Estabas en camiseta y bragas".

Por otra parte, Carmen Alcayde ha asegurado que su marido está totalmente al corriente del asunto. "Sabe lo que pasó", afirma.