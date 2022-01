Dos días después del dramático y emocionante reencuentro entre Bigote Arrocet y Alejandra Rubio en el plató de 'Secret Story', y por fin, se sabe qué pensó Maria Teresa Campos al respecto después de la polémica ruptura que sufrió del cómico y artista en 2019. A pesar de que la periodista no ha querido pronunciarse para que sus hijas, Carmen Borrego y Terelu, no se enfaden con ella, su entorno ha hablado con Pepe del Real, periodista de 'El programa de Ana Rosa', para conocer cómo se vivió el reencuentro de Edmundo y Alejandra por parte de Campos, quien ha vuelto a mantener una relación, aunque en este caso amistosa y a base de mensajes, con Arrocet.

Así, a pesar de que no vio el programa porque "prefiere no ver nada", sí le contaron la reacción de su nieta al ver al que fue su ex pareja, y "le gustó mucho". "Le pareció un momento muy tierno y le gustó la reacción pura de Alejandra, que refleja el ambiente que vivieron en los seis años de relación que tuvo con Edmundo", aseguran desde su entorno.

Para sorpresa de todos, María Teresa Campos está dispuesta a conversar con el chileno si éste descolgase el teléfono para llamarla y mantener una relación cordial después de dos años y zanjar todos los temas pendientes. "Ella siempre lo intentó y ahora la pelota está en el tejado de Edmundo. Si ahora él considera que habría que tener esa conversación que nunca existió, a lo mejor Teresa estaría dispuesta", ha desvelado Pepe del Real.

Parece que Terelu Campos está remontando lejos de Telecinco y es que el grupo Mediaset, en general, le había dado la espalda tanto a María Teresa Campos como a sus hijas, disminuyendo su aparición a los fines de semana en el programa Viva la Vida. Sin embargo, parece que son ellas las que ahora rechazan trabajar en la cadena. O, por lo menos, ya están buscando alternativas a sus programas habituales.

La hija mayor de María Teresa Campos ha sustituido a Toñi Moreno en Telemadrid y ha empezado a presentar el programa 'Aquellos maravillosos años' de la cadena pública autonómica. Terelu inició su nueva trayectoria profesional con un tuit en el que escondía un duro mensaje contra Telecinco, según interpretaron muchos de sus seguidores.

En el mensaje Terelu, con puñalada a Telecinco, aparece posando delante de las cámaras de la cadena pública madrileña: “Esta noche os espero en Telemadrid en 'Aquellos maravillosos años' a las 22:40 horas. Qué bonito volver a mi casa presentado, donde pasé mis momentos más felices profesionalmente”, recordó la presentadora, dando a entender que quizás los momentos que vivió en Telecinco no fueron demasiado felices.

El apoyo a la hija de María Teresa fue claro y es que las redes sociales se volcaron con ella y recibió muchos aplausos por su decisión: “Te lo mereces y seguro que en breve te vemos presentando de continuo. Besos y suerte”, afirmaba una espectadora. “Por fin te vemos en lo que mejor sabes hacer. El mundo es de los valientes, enhorabuena”, concluía otra. “Vales mucho y deben valorarte”, apuntaba una tercera. “Te deseo lo mejor, Terelu, eres muy profesional en todo lo que haces. Ahí estaremos viéndote”, aseguraba otra.

Esta no es la única pulla que las Campos han lanzado a Mediaset. Y es que hace varios días apareció en el programa de Alfonso Arús de Antena 3, la cadena rival a la que pertenecía María Teresa, lo que ha supuesto un duro palo para Telecinco. La eterna cadena rival utilizó, en ese momento, a una de sus mayores estrellas para ganar audiencia. Y es que María Teresa Campos siempre fue una de las presentadoras más queridas de Telecinco hasta que la cadena de Mediaset empezó a luchar contra ella y contra toda su familia con reportajes poco afortunados. 'Sálvame' fue el que más se aprovechó de esa situación al hablar de los romances de María Teresa.