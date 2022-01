Estos días la veíamos en 'Viva la vida' muy contenta por su amiga Rocío Carrasco. Aseguraba que había llegado el momento de que rompiese su silencio y hablase públicamente sobre su verdad con Antonio David y sus hijos... y ese momento ya ha llegado, pero lo que no imaginábamos nunca es que Terelu Campos se molestara con la prensa al ser preguntada por este documental que va a causar un antes y un después en la vida de los Mohedano.

Como decimos, la hija de María Teresa Campos se mostraba enfadada con la prensa y no hacía ninguna declaración respecto al documental de su amiguísima, Rocío Carrasco. La periodista le pide al reportero que retire su micrófono para poder cerrar la puerta del vehículo donde se acaba de montar y así no contestar a ninguna de las preguntas... tras este deseo, la periodista cerraba la puerta dando un buen golpe.

Y es que este documental, además de traernos a la actualidad informativa la verdad de Rocío Carrasco de estos últimos 20 años, es una bomba de oxígeno para todas las Campos que han estado defendiéndola durante todo este tiempo sin el apoyo de nadie... Es por eso mismo por lo que no entendemos esta actitud de Terelu Campos que, en vez de mostrar su felicidad por las palabras de su amiga, mostraba su peor cara.

Futura relación sentimental

Llevan meses bromeando con el tonteo que hay entre ambos, pero lo cierto es que según van pasando los días vemos una futura relación sentimental que puede llegar a ser muy próspera. Hablamos de Terelu Campos y Juan Luis Galiacho, dos colaboradores de 'Viva la vida' que, aunque no quieran, todo el mundo desea que empiecen una relación de pareja y parece ser que no van por mal camino.

Hoy, el programa ha cebado hasta última hora de la tarde que tenían un material fotográfico de dos personas muy famosas de este país... finalmente, era Emma García quien confirma que se trataba de estos personajes anteriormente mencionados. Los dos disfrutaron de una cena privada, solos, y en el centro de Madrid.

Terelu Campos ha explicado en plató que: "se trata de una cena, Juan Luis me invitó a cenar, cenamos los dos solos, nos hizo la foto el camarero, somos compañeros y tuvimos unas charlas estupendas... casi nos saltamos el confinamiento. Hablé muchísimo". Por su parte, Galiacho ha asegurado que: "Fuera de plató, Terelu es súper agradable".

En busca de un público más joven

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.