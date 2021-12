Desde que Antonio David Flores dio un paso al frente para confirmar su separación de Olga Moreno tras días de especulaciones, las noticias sobre el ya exmatrimonio no han dejado de sucederse. Por una parte, hay quienes aseguran que si la ganadora de 'Supervivientes' no habla es por las presiones que ha recibido de la familia del ex guardia civil, pero que habría sido ella quien habría roto la relación al descubrir que los engaños de su marido habrían ido mucho más allá de una infidelidad con una conocida reportera televisiva.

Socialité ha querido dar una vuelta de tuerca más a este drama que ha ocupado los titulares de los programas y revistas del corazón desde que saltó la exclusiva. Olga Moreno habría perdonado a Antonio David Flores, según el diario 'La razón'. "El pasado mes de octubre, nos sorprendió esta ruptura y ahora, semanas después, nos vuelve a sorprender esta inesperada reconciliación. Hablamos con el periodista que publica esta noticia, quien nos aporta más detalles sobre lo sucedido y también con algunas personas cercanas a la pareja, como Lara Sajen y Carlos Alba, excompañeros de Olga en 'Supervivientes 2021'. Olga Moreno le ha dado una segunda oportunidad a su marido, Antonio David Flores. La pareja ha vuelto después de que ella decidiera perdonar sus infidelidades. Carlos Alba asegura que la pareja está muy enamorada y que la reconciliación es un hecho. Además, la familia de ambos habría mediado para que esta reconciliación se produjera", explican desde el programa de Telecinco. José de Santiago, periodista, afirma que ha sido el propio Antonio David quien le ha confirmado esta noticia: "Están viendo bajo el mismo techo. Lo que más influido en esta reconciliación son los hijos porque no quieren ver a esos padres separados. Olga está tan enamorada que aguanta más que una persona normal, es probable que hagan una exclusiva para contarlo". Además, cuenta que "ahora mismo Marta Riesco tiene un cabreo muy gordo", aseguran desde Socialité.

Uno de los testimonios que más ha lalamdo la atención sobre este asunto ha sido el de Cristina Cárdenas, antigua amiga de Rocío Carrasco. Y no ha sido por lo que ha comentado, precisamente, Cárdenas ha aparecido en un vídeo con la cara marcada por las operaciones a las que se está sometiendo. Una imagen que no ha pasado desapercibida para muchos usuarios de las redes sociales. "Hola, soy Cristina Cardenas y aquí estoy con la cara desfigurada por una operación para dar unas declaraciones haciendo el ridículo máximo porque odio profundamente a Antonio David, pues es malo, muy malo y me hizo mucho daño y por ello traicione a RC"

"Esa Cristina Cárdenas lo que busca es que le paguéis su cirugía, ya me dirás tú qué sabrá ella desde Argentona si ha habido o no una separación. Y ese drama como si le fuera la vida en ello... quiere un Deluxe2, han expresado algunos usuarios a través de Twitter.

ÚLTIMA HORA: Antonio David y Olga Moreno se han reconciliado, según el diario La Razón. Tenemos todos los detalles #socialite512 pic.twitter.com/ZVtPgawvcz — SOCIALITÉ (@socialitet5) 5 de diciembre de 2021

Socialité desvela la identidad del "verdadero padre del hijo de Ivonne Reyes: Le pasaba una pensión de 6.000 euros al mes"

Mientras Ivonne Reyes permanece en silencio y al margen de las últimas y polémicas declaraciones con las que Pepe Navarro intenta reabrir su caso asegurando que tiene pruebas genéticas para demostrar que Alejandro Reyes no es hijo suyo, la abogada de la venezolana, Sonia Gea, ha roto su silencio en 'El programa de Ana Rosa' y ha respondido con rotundidad al presentador, dejando claro que no tiene nada que hacer a nivel legal y que no hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es su hijo.

"No podemos entender por qué sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro" mantiene la abogada de Ivonne, que cree que las últimas declaraciones del periodista son un intento para que la venezolana le demande e intentar encontrar un resquicio legal para reabrir el caso.

Socialité ha seguido tirando de la manta del tema sobre el que Telecinco ha estado hablando toda la semana. Según el programa presentado por María Patiño, el espacio ha tenido acceso a unas informaciones que probarían que un millonario empresario habría estado pasando a Ivonne Reyes una pensión de 6.000 euros al mes durante tres años, concretamente desde 1999 (año en el que nace Alejandro) hasta 2002, año en el que fallece este empresario.