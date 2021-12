"Es una vergüenza". Con estas duras palabras ha criticado una colaboradora de Sálvame a Kiko Rivera. Las palabras a buen seguro escocerán al hijo de Isabel Pantoja, al que no sólo le han llovido las críticas en el plató de Sálvame. También en las redes sociales.

Todo viene de la última decisión de Kiko Rivera. El Dj no acudió a la reciente boda de su prima, Anabel Pantoja, lo que no sólo disgustó a la novia, sino que también a otros familiares. Esta situación, sumada a que el hijo de Isabel Pantoja ha decidido recientemente vender una exclusiva a una conocida revista del corazón, han sido la tormenta perfecta para que le lluevan las críticas.

La primera en cargar contra él ha sido Carmen Alcayde. "Es una vergüenza", dijo en el plató de Sálvame de la actitud de Kiko Rivera, apenas unos días después del fallecimiento de su abuela Ana y en plena crisis con su madre, Isabel Pantoja, con la que rompió relación hace ya meses.

Fuga de audiencia e Sálvame

Lo cierto es que en los últimos meses la fuga de audiencia es más que evidente y la imagen del programa entre el que parecía ser su público fiel se ha deteriorado muchísimo. Motivos... puede ser muchos. Desde el desgaste del formato que parecía inagotable, hartazgo de la audiencia por los mismos temas o quizá una reacción a la apuesta que hizo el programa y en especial algunos de sus colaboradores y presentadores sobre el documental de Rocío Carrasco. Muchos espectadores no acabaron de entender por qué se mantuvo durante casi un año a Antonio David como colaborador si la cadena era conocedora desde hacía meses de las acusaciones y de la supuestas pruebas que tenía su ex mujer. La posición de Sálvame a respecto siempre ha sido de un apoyo incondicional hacia la hija de Rocío Jurado y, de hecho, todos los cebos que han comenzado a emitirse sobre la segunda temporada del documental siguen esa línea, aunque ahora el objetivo de Rocío Carrasco parece que será Ortega Cano y sus tíos.

Mientras llega la fecha del estreno, en Sálvame siguen los cambios. Primero se canceló la última parte del programa por mala audiencia y ahora se confirma que uno de sus colaboradores históricos podría dejar el programa durante algún tiempo. Parece que Kiko Hernández ha preferido centrarse en su faceta de actor

Las bajas en Sálvame están dejando entrever los trapos sucios del programa. El último en no renovar ha sido Antonio Canales y en su último programa no ha dudado en dar a conocer públicamente lo que es un secreto a voces en los pasillos de Mediaset. "Ya no somos número uno, ahora nos ganan hasta las teleseries", señaló. Durante su última conversación en el programa con Carlota Corredera, el bailaor espetó: "No somos líderes, tú vendes humo, Carlota".

En Mediaset esperan que la vuelta de Jorge Javier vuelva las aguas a su cauce natural y la audiencia se reconcilie