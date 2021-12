En el último episodio emitido de 'La última tentación' vimos cómo algunas de las parejas solucionaban los temas pendientes o problemas que habían ido surgiendo en el reality. Fue el caso de Lucía e Isaac que tuvieron una hoguera de confrontación en el que ella le dejó las cosas muy claras.

“Eres un falso, has engañado a todo el mundo” sentenció Lucía a su novio que empezó a sospechar de él tras tener una conversación con Marina en la que ambas se abrieron, mostrando sus ideas y sentimientos y los patrones que había seguido con ambas. Isaac intentó explicarle a Lucía por qué se había besado con Bela, afirmando que "no se sentía él mismo y que se había alejado del grupo para que no viera imágenes que pudieran herirla", a lo que ella contestó: “No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito”.

Finalmente, Lucía decidió que ya no merecía ninguna oportunidad y cortó la relación. Se sentía avergonzada de tener que volver a pasar por lo mismo: “Siento rabia y vergüenza por mí misma porque cómo me permito otra vez esto, es de vergüenza, dos veces lo mismo. Lo engañada y ciega que me ha tenido”.

Las redes sociales empiezan a conspirar

La secuela de 'La isla de las Tentaciones' se grabó durante los meses de verano, por lo que es normal que, cuando acabe la temporada, se empiecen a ver las situaciones de cada pareja en concreto y lo que ha ocurrido realmente con ellas. Es el caso de esta pareja que ha sido fotografiada por varios de los fans del programa de Telecinco.

Alguien de vd se cree a lucia???? osea xd encima graba un mtmad haciéndose la indignada y la misma tarde se va cn isaac,se rie d la gente cmo quiere #LaUltimaTentacion7 pic.twitter.com/H4HgDfy7kZ — 𝖒𝖊𝖑𝖔𝖉𝖗𝖆𝖒𝖎𝖙𝖆♀ (@lightsofalfred) 27 de octubre de 2021

El pasado 20 de octubre, Lucía subió un vídeo a su canal de 'matmad' donde hablaba sobre cómo vivió la infidelidad de Isaac y la reconciliación que ha tenido con Manuel. Sin embargo, las imágenes no dicen lo mismo y es que se la ha visto con la misma ropa, cogida de la mano de su, en teoría, ex novio.