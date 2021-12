Con un gran diseño, moderno y un novedoso modelo de construcción. Así es la casa que se está construyendo uno de los colaboradores habituales de Sálvame. Es un ambicioso proyecto conducido por una empresa que trabaja con acero y promete casas de más de 600 años de duración. Esta nueva andadura ha sido muy criticada por las redes sociales aunque no parece importarle.

Lo que más sorprende de esta nueva vivienda es el proceso constructivo y es que, en las imágenes que ha compartido el propio colaborador, se ve que la estructura es metálica, sujeta a un suelo hormigonado, lo que da la sensación de un esqueleto de acero sobre el que se sustentarán las paredes.

Por lo que promete la empresa constructora, cuando el proyecto haya finalizado, tendrá un aspecto muy moderno con líneas geométricas marcadas. Aún hay que ver si el colaborador añadirá una piscina o algún otro espacio añadido a la vivienda.

El colaborador de Sálvame que vivirá en esta casa es otro que Kiko Jiménez, que desde que anunció el proyecto de su nueva casa, afirmando que "no es el Bernabéu pero es mi gran proyecto", no ha dejado de recibir críticas: "Se lo debes todo a la familia Flores", "eres ridículo", "cateto", le han dicho algunos usuarios a través de sus redes sociales. Como en todos los casos, no todo han sido comentarios negativos, algunos le han deseado la mejor suerte en esta nueva andadura.

Kiko, incluso ha añadido un destacado a su perfil con toda la información y las novedades de la casa, haciendo también, algo de publicidad.

La audiencia de Sálvame, en su peor momento

El programa de Telecinco, Sálvame, lleva más de una década en la parrilla de la cadena y, aunque empezó siendo apenas un comentario del programa de Supervivientes, se convirtió en uno de los programas de tertulia más vistos de la televisión española. Creando así un nuevo modo de hacer televisión, mostrando los pasillos o los platós. Con bajo presupuesto, y casi siempre se hablaba de las miserias de los famosos y celebrities de España, incluidos los propios tertulianos.

Tuvo tantísimo éxito que se hicieron múltiples versiones como Deluxe, la edición diaria o la de cocina. Durante los años se han cambiado los presentadores muchas veces, desde Jorge Javier Vázquez como Carlota Corredera, que consiguió crear una personalidad propia en la cadena.

Jorge Javier quiso ser sincero con los espectadores sobre el futuro de programa, al parecer está pasando por un periodo muy "duro": “Creo que muchos nos hemos hecho muchas preguntas”. “En esta profesión cuando estás bien anímicamente te parece fácil hacerlo y cuando estás de bajón echas la culpa a tu profesión y ves como que la única válvula de escape es largarte”, ha comentado.