Secret Story afronta una nueva gala cargada de polémica. En la última gala El formato estrenó una novedosa dinámica que resolverá a la vez las nominaciones y la inmunidad y los concursantes recibieron el calor y el apoyo de sus seres queridos tras casi 12 semanas de convivencia.

En la gala de esta noche, los concursantes se posicionan de nuevo a la inversa: van a ser los nominados los que expongan quiénes creen que no son favorables a su continuidad en el concurso. A continuación, tiene lugar el final de la prueba del videoclip de Tacones rojos de Sebastián Yatra y son los espectadores los que decidan a través de la aplicación quién la ha superado y quién no. Asimismo, se comunican los porcentajes ciegos a los nominados y los concursantes reciben nuevos mensajes publicados por los seguidores en las redes sociales. Además, en plató, Jordi González entrevista a Miguel Frigenti, último expulsado.

Luca: "Me quiero pintar las uñas de los pies negras, así cuando estén sucias no se ve" #Secret5D https://t.co/wG8eFhqAEE pic.twitter.com/EaUt78rQwi — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 5 de diciembre de 2021

De cara a la gala de esta noche, el programa ha calentado motores con varias confesiones de los concursantes. Una de ellas no ha gustado nada a los espectadores del espacio. "Me quiero pintar las uñas de los pies negras, así cuando estén sucias no se ve" , ha confesado Luca. Un comentario que le ha valido multitud de críticas por parte de la audincia. "Vaya guarrería". "¿pero qué es esto?. Que asco".

En la última gala de Seret Story: Cuenta atrás’ donde los nominados recibieron o los contra-alegatos de caras conocidas para ellos y es que las personas del exterior han tenido que decir las razones por las que cada uno de ellos debería abandonar 'La casa de los secretos'.

Uno de los más contundentes fue el de Adara pidiendo la expulsión de Luca. "Estoy intentando salvarle sacándole de la casa, se esfuerza continuamente en darle besitos a Cristina cuando realmente no le gusta, tu lenguaje corporal te delate, deberíamos hacerte un favor y sacarte de ahí todos", estas han sido las palabras de Adara a Luca Onestini pidiendo su expulsión, a lo que ha contestado el italiano: "Que no se preocupe que yo me quiero quedar aquí". Y se ha saltado las normas para mandarle un mensaje a su amigo Miguel Frigenti:"Me vais a matar, pero Miguel te quiero muchísimo y mucha gente también". Algo que le ha recalcado Carlos Sobera: "Esto está fuera de guion".