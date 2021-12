Cuando todos contábamos los días para ver la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco y descubrir por fin qué revelaría "En el nombre de Rocío" sobre las relaciones familiares de Rocío Jurado, van 'La Fábrica de la Tele' y la hija de la tonadillera y consiguen dejarnos sin palabras con su nuevo golpe de efecto.

Y es que tal y como anunciaron este jueves en 'Sálvame', lo que veremos el próximo 14 de diciembre no será la serie documental sino 'El último viaje de Rocío Jurado', en el que destaparán 36 toneladas de material privado de la inolvidable artista guardados en 18 contenedores y que descubrirán el lado más desconocido de la chipionera a través de ropa, fotografías, documentos privados y muebles entre otros objetos que Rocío Jurado dejó en herencia a su hija Rocío, que verá alguna de estas pertenencias por primera vez en directo, al igual que todos nosotros.

Tras este anuncio, José Ortega Cano ha querido dejar claro que no tiene ni idea de lo que podremos ver y, en declaraciones al portal 'Informalia', ha asegurado que "me fui de aquella casa con lo puesto" cuando Rociíto le pidió que abandonase el chalet de La Moraleja en el que había vivido durante su matrimonio con Rocío Jurado. "Me lo comunicó y yo cogí mi ropa, a mis hijos y me fui a La Yerbabuena. Entonces no tenía la cabeza para pensar en lo que dejaba o en reclamar nada", ha señalado el torero.

Con motivo de estas palabras hoy sacamos a la luz el momento al que se refiere Ortega Cano, cuando abandonó el que había sido su hogar con 'La más grande' para poner rumbo con Gloria Camila y José Fernando a la finca Yerbabuena, donde establecieron su residencia tras la muerte de Rocío.

Conduciendo su propio coche y con lo que parecen ser unas alfombras en la parte de atrás del vehículo, así salía por última vez el torero de la casa de La Moraleja, estrechando la mano de la prensa congregada a las puertas ya que dejaba Madrid para no volver en una larga temporada. Minutos después abandonaba el lugar una pequeña furgoneta roja, que trasladaba los enseres de Ortega Cano y sus hijos, confirmando así que, como ha declarado el viudo de Rocío Jurado, se fue "con lo puesto".