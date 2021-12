Carmen Borrego se enfrentó en ‘Sábado Deluxe’ a la prueba del polígrafo para decir toda la verdad sobre su hermana, sobrina y la polémica en torno a las Campos.. En pleno conflicto mediático contra Alejandra Rubio y Terelu Campos, la colaboradora de ‘Sálvame’ se puso los cables de la máquina de Conchita y respondió a todo.

Terelu se enteró de este polígrafo durante la emisión de Viva la vida. Le preocupa qué información pueda salir a la luz una vez que han empezado a entenderse las hermanas. Dice "no tener miedo," pero no puede evitar sentirse incómoda ante esta información y las consecuencias que pueda tener: "Tengo la sensación de que soy la tonta de la clase, de que se entera todo el mundo antes que yo".

Carmen Borrego contestó a todo tipo de preguntas sobre la relación entre las hermanas y con su sobrina. Preguntas de toda índole que sorprendieron a la audiencia.

¿Te consta que Terelu llevó a la fiesta seis latas de bebida de cola porque está obsesionada con que no tengan en bares y discotecas? Sí. Verdad #poliborrego — Deluxe (@DeluxeSabado) 20 de noviembre de 2021

"¿Consideras que Terelu es incapaz de controlar a su hija Alejandra? Sí. Verdad". "¿Es cierto que mientras tú te encargabas sola de la mudanza de tu madre, Terelu estaba jugando a las cartas? Sí. Verdad". "¿En algún momento te has referido a tu sobrina Alejandra como “la niña de la curva”? Sí. Verdad"

No obstante, entre todas las preguntas, hubo una que sí llamó la atención de todos los asistentes y de la audiencia que seguía el programa a través de sus televisores. "¿Te consta que Terelu llevó a la fiesta seis latas de bebida de cola porque está obsesionada con que no tengan en bares y discotecas? Sí. Verdad" . "Qué fuerte... no puede beber algo q haya en la fiesta? Menudo negocio hacen los pobres hosteleros. Primero la pandemia y ahora la Terelu les deja sin ganancia en la bebida. Pues como cree tendencia... . Qué roñosa. Menuda dependencia", comentaba una usuaria en Twitter. "Esto es de psiquiatra", añadía otra.

Pero este no fue el único momento estacado de la noche. La actriz Isabel Torres, que compartió este lunes con sus seguidores que le han dado dos meses de vida, acudió al plató de Telecinco para conversar con María Patiño y los colaboradores. Su entrevista fue un momento emotivo de confesiones y de una persona que declaró estar "totalmente preparada para cuando me llegue la muerte". "Desde que me diagnosticaron el cáncer nunca imaginé ver la muerte tan de frente", comentaba. "Siento la necesidad de despedirme de todas mis ex parejas y de pedir perdón a gente que ha estado en mi vida. "Estoy muy agradecida a todo lo que me ha dado la vida. He tenido una vida muy compensada. Lo he pasado mal y he vivido cosas maravillosas", declaraba ante una audiencia entregada a su mensaje. Cuando dices que tienes cáncer, haces pupita en los corazones de las personas", ha confesado.

El programa también quiso tener un emotivo gesto con la actriz al entregarle el premio Ondas que no pudo recoger. "Es un honor que puedas llevarte este caballo alado que es fruto de tu trabajo", declaraba Jaume Serra, secretario general de los premios Ondas. Los Javis, Daniela de Santiago, Jedet o Paca la Piraña emocionaron a Isabel Torres con sus mensajes de cariño.