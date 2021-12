Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El espacio congrega cada tarde fin de semana a una fiel legión de seguidores que no duda en comentar a través de las redes sociales todo lo que se cuece en directo. No obtsamte, la audiencia se ha mostrad muy molesta con uno de los colaboradores habituales del espacio, José Antonio Avilés. "Insoportable Avilés, todos sentados y comedidos y él con los aspavientos y manera de niño chico, no se puede ver. ¿tan imprescindible es?". "Echad a Avilés del plato , no tiene educación ni perdón!". "Avilés es imposibleeee, por no decir palabrotas!". "Avilés ,maleducado haciendo tonterías mientras hablan otros Ni Emma ni director lo echan del plato ", comentaban varios usuarios.

Terelu, de los nervios ante la jugada de su hermana

Carmen Borrego se enfrentó en ‘Sábado Deluxe’ a la prueba del polígrafo para decir toda la verdad sobre su hermana, sobrina y la polémica en torno a las Campos.. En pleno conflicto mediático contra Alejandra Rubio y Terelu Campos, la colaboradora de ‘Sálvame’ se puso los cables de la máquina de Conchita y respondió a todo.

Terelu se enteró de este polígrafo durante la emisión de Viva la vida. Le preocupa qué información pueda salir a la luz una vez que han empezado a entenderse las hermanas. Dice "no tener miedo," pero no puede evitar sentirse incómoda ante esta información y las consecuencias que pueda tener: "Tengo la sensación de que soy la tonta de la clase, de que se entera todo el mundo antes que yo".

Carmen Borrego contestó a todo tipo de preguntas sobre la relación entre las hermanas y con su sobrina. Preguntas de toda índole que sorprendieron a la audiencia.