La audiencia de "Sálvame" ha vuelto a saltar tras la última decisión de la dirección del programa, que no ha sido otra que la reincorporación de una de sus copresentadoras. La novedad no ha gustado a parte de la audiencia que no ha dudado en amenazar con un nuevo boicot al programa.

La reincorporación en cuestión es la de Paz Padilla. Tras el anuncio del programa de su regreso "tras unos días de ausencia", las redes sociales han comenzado a echar fuego contra ella. "Esta señora está muy fuera de lugar. Su humor caducado que sólo se ríe ella porque gracia no tiene", "no sabe ni pronuncia el nombre de la chica con la que está hablando, es vergonzoso", "es horrible oírla hablar de algo tan serio", han cargado los telespectadores a través de Twitter. De aplausos nada, he puesto Sálvame y he apagado. Esa señora está ya muy fuera de lugar. Su humor caducado que sólo se ríe ella porque gracia no tiene. — Cocavito✈️💜🎄 (@cocavito) 23 de noviembre de 2021 También han sido muchos los que apuntan a un boicot al programa. "He puesto Sálvame y he apagado", "yo ya no veo 'Sálvame'", han coincidido varios. No corren buenos tiempos para "Sálvame". El programa de Telecinco ha perdido su hegemonía como gran líder de las tardes de la televisión en España. Por este motivo, no sería de extrañar que Telecinco estuviese barajando echar el cierre al programa, que lleva más de una década en antena. Estos son los datos que revelan la crisis de "Sálvame". La crisis de "Sálvame" se explica a base de números. De los de las audiencias. Por ejemplo, las del viernes 5 de noviembre. Ese día Sálvame Naranja, la versión del popular programa que más cuota de pantalla acumuló, congregó al 15,6% de la audiencia. A Paz Padilla,deberían ponerla de colaboradora,no hay que desear que nadie pierda su trabajo,pero es que no sirve para presentar,lo de ella son los chistes,pero ya no hay programas como el que se dió a conocer con Chiquito etc... — Regina (@Cristin84603646) 23 de noviembre de 2021 Esta cifra es inferior a la de su gran competidor, "Tierra Amarga". La telenovela turca, gran apuesta de Antena 3 para las tardes, ha logrado convertirse en el programa más visto. Sin ir más lejos, el mismo 5 de noviembre firmó un 15,9% de audiencia. No es el único día que "Tierra amarga" está por delante de "Sálvame". De hecho, este verano se convirtió en algo totalmente normal. Desde entonces, aunque el programa del corazón ha conseguido remontar audiencia, no ha vuelto a ser lo que era antaño. Esto, sumado a la crispación que ha generado el despido de Antonio David Flores tras ser acusado por su exmujer, Rocío Carrasco, de maltrato, han puesto en jaque al programa. Por este motivo, no sería de extrañar que la dirección de Telecinco estuviese pensando en retirar el formato o, al menos, darle una vuelta de tuerca para tratar de adaptarse a las nuevas circunstancias.