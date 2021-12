Isabel Pantoja está viviendo ahora uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre, Doña Ana. Aunque recientemente se le ha visto en El Rocío, la tonadillera se mantiene encerrada en Cantora guardando el correspondiente duelo... pero eso no significa que no se siga hablando de ella. Si su hijo daba una entrevista hace unas semanas hablando de ella, ahora es Julián Contreras el que ha hablado de la cantante.

Julián Contreras nos ha confesado que no perdona a Isabel Pantoja por todo el daño que hizo a su madre: "Yo no perdono ningún tipo de daño, otra cosa es que no lo tenga presente. Un daño gratuito durante tantos años a dos niños y una madre no encuentro justificación al perdón".

El hijo de Carmina Ordóñez también nos ha contado que la relación con sus hermanos es buena: "La relación es buena, hace mil años que dejó de ser negativa. No hay una guerra, no existe". De esta manera se zanjan los rumores de mala relación entre los hermanos y deja claro que actualmente es buena.

Julián, que próximamente sacará su quinto libro nos confirma que no tiene pareja: "siempre he estado soltero. No tengo pareja, no soy persona de pareja, eso no significa que lo oculte y no soy gay". Y es que siempre se le ha preguntado el porqué de su soltería y de no encontrar su gran amor.

Julián contreras es una persona muy activa en redes sociales. El joven comparte fotografías las que muestra su día a día o cómo se entrena. De hecho, su llamativo cambio físico ha sorprendido a sus seguidores. Contreras no duda en compartir imágenes mostrando sus músculos y lo en forma que está. "Cuerpazo". "Se me cae la baba", son algunos de los comentarios que recibe en sus post.