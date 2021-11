La Isla de las Tentaciones estrena esta noche su cuarta temporada, en la que habrá representación ibicenca. El joven de 29 años Iván Alcaraz será uno de los tentadores que intente romper la estabilidad de alguna de las cinco parejas que participarán en esta edición.

Alcaraz trabaja como hostess en un conocido beach club de la isla, tal y como él mismo ha explicado en su vídeo de presentación. "Soy una persona que llama la atención, estoy acostumbrado a que me miren", afirma con una sonrisa.

A pesar de tener 198.000 seguidores en Instagram no considera que sea alguien conocido. "A lo mejor sabes quién soy, pero no me conoces", añade para poner fin a su presentación.