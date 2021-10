En el último episodio emitido de 'La última tentación' vimos cómo algunas de las parejas solucionaban los temas pendientes o problemas que habían ido surgiendo en el reality. Fue el caso de Lucía e Isaac que tuvieron una hoguera de confrontación en el que ella le dejó las cosas muy claras.

Lucía fue sincera con Isaac

“Eres un falso, has engañado a todo el mundo” sentenció Lucía a su novio que empezó a sospechar de él tras tener una conversación con Marina en la que ambas se abrieron, mostrando sus ideas y sentimientos y los patrones que había seguido con ambas. Isaac intentó explicarle a Lucía por qué se había besado con Bela, afirmando que "no se sentía él mismo y que se había alejado del grupo para que no viera imágenes que pudieran herirla", a lo que ella contestó: “No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado. Ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado estás mintiendo, no eres el buenecito”.

Finalmente, Lucía decidió que ya no merecía ninguna oportunidad y cortó la relación. Se sentía avergonzada de tener que volver a pasar por lo mismo: “Siento rabia y vergüenza por mí misma porque cómo me permito otra vez esto, es de vergüenza, dos veces lo mismo. Lo engañada y ciega que me ha tenido”.

De lo que más se arrepentía la concursante de 'La última tentación' era de haber defendido a Isaac por activa y por pasiva enfrentándose a todos sus compañeros, porque confiaba en él.

Isaac intentó excusarse

El, ahora ex novio, de Lucía insistió en que era él quien estaba engañado era él porque estaba intentando autoconvencerse continuamente de que tenía que estar con Lucía: “Necesito un tiempo para mí, llevo frito un año. Saliendo de una relación y metiéndome en otra no he podido tener tiempo de estar solo” a lo que Lucía saltó: “Claro que no porque mientras tenías novia estabas con 500, cómo vas a estar solo. Eres infiel de naturaleza, de nacimiento”.

También intentó explicarle por qué se había dejado llevar: “Quería decirte que te quiero mucho. Mi objetivo era no hacerte daño y salir contigo. Yo apenas me relacionaba con el grupo y la gente me decía que no estaba siendo yo. No quería que vieras cosas que te fueran a molestar. En Villa Luna tuve tiempo para pensar y no me reconocía. Entró Bela, me sentí atraído por ella y eso fue la guinda del pastel: pensé que sí me sentía atraído por ella es que realmente no estaba enamorado de ti” y añadió que no se arrepentía de lo que hizo con Bela.

Lucía le echó en cara que no estaba enamorado de ella porque "los enamorados no se comportan así" y además, que ella tampoco lo estaba: "Viendo las imágenes, lloró más Marina que yo. Es que me da igual. De lo que más me alegro es de que no he perdido mi tiempo con alguien que no merece la pena”.

La presentadora, Sandra Barneda, disparó la última bala a la relación y le hizo confesar a Isaac que había empezado su relación con Lucía cuando aún estaba con Marina. Incluso, acabó afirmando que nunca había estado enamorado de Lucía pero que sí sintió eso por Marina.