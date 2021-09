El pasado martes, Sofía Cristo fue expulsada del reality de Telecinco 'Secret Story', debido a una agresión por su parte al periodista Miguel Frigenti. La dj perdió los nervios cuando Miguel le atacó por defender a Sandra Pica, que hacía poco que se había marchado del salón: "Métete dónde te dé la gana, pero haz tus tramas y deja de alimentarte de la de los demás. Sería mejor para ti".

La tensión aumentaba por momentos y Sofía acabó por agarrarle violentamente de las muñecas y empujarle contra el sofá y derramarle el agua de su botella. Por este motivo, Carlos Sobera le comunicó, minutos antes de que finalizara la gala, que había traspasado los límites y que no había estado a la altura: “Sofía, esto para mí no es nada agradable. La organización no tiene más remedio que expulsarte“

Después de que Lucía Pariente le pidiese que se calmase, Sofía Cristo se dirigió hacía Miguel Frigenti, que estaba sentado en el salón. Al hacer el intento de levantarse, según las imágenes, la DJ agarró violentamente las muñecas del periodista antes de empujarle de nuevo contra el sofá y derramar el agua de su botella. "¡No hagas eso!", le dijo Emmy a Sofía mientras intentaba separarle de él junto a otros compañeros.

"¡Corre, venga, di que me echen, capullo!", le gritó Cristo a Frigenti al observar cómo se marchaba del salón tras este desagradable momento. "Se puede estar enfadado o criticar, pero el espectáculo que estáis dando en este momento es, sencillamente, lamentable y no aporta nada a vuestro favor, de ninguno de vosotros. Vamos a intentar comportamos como personas mayores", aseguró Carlos Sobera, frenando también a la hija de Bárbara Rey después de que amagase con abandonar el programa antes de que el programa la expulsase disciplinariamente: "Esa no es la actitud. Calmaos un poco, tranquilizaos. Vas a intentar comportarnos como seres adultos y si tenemos que decirnos cosas, lo hacemos a la cara pero con educación".

¿Provocó la expulsión?

Sofía había expresado su deseo de abandonar el programa, pocos minutos antes de la agresión a Miguel Frigenti. Algunos se preguntan si la DJ sabía perfectamente lo que hacía y lo hizo con conocimiento de causa o si fue simplemente un acto reflejo de su enfado. Este tipo de programas reality tienen una "multa" o sanción si abandonas el concurso, por lo que su acción, precedida de haber expresado que quería irse, da que pensar.