El ganador del bote de Pasapalabra Pablo Díaz reapareció hace unos días en Antena 3, casi un mes después de haber ganado casi dos millones de euros. Después de más de 200 programas, el joven músico consiguió completar el rosco y hacerse con el premio de 1.828.000 euros que ya ha empezado a gastar, según desveló en 'Espejo Público'. Este es el nuevo negocio de Pablo Díaz después de ganar el bote millonario de Pasapalabra.

"Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo" ha dicho el exconcursante, que ahora luce el pelo verde. Pero más allá de las bromas, el concursante desvelaba en qué ha empezado a gastar el dinero: "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch" revelaba.

"Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas" confesaba. Además, su gran sueño es independizarse: "No mucha gente de mi edad puede decir, me puedo comprar una casa".

❤️❤️ 1.828.000 millones de gracias ❤️❤️ pic.twitter.com/mIm37wx0bn — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) 1 de julio de 2021

Sin embargo, Pablo ha tenido que hacer frente a que Hacienda se quede con una buena tajada del premio: "Representa el 43 % en la comunidad de Madrid. Unos 800.000 €. Yo me quedo 1 millón de euros. Me doy con un canto en los dientes" afirmaba. "A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión", añadía.

A pesar de haber ganado casi dos millones de euros gracias a un concurso de televisión eso no te impide que te tengas que poner la vacuna contra el coronavirus y que esta pueda sentarte mal. Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de mensajes de apoyo a Pablo Díaz, el joven violinista canario que hace unos días ganó el bote de Pasapalabra y que ayer se tuvo que quedar sin hacer un directo en redes sociales por los efectos secundarios que le provocó la vacuna contra la covid.

"Ayer me puse la Vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana", dijo el joven. Le llovieron los mensajes de cariño. "Descansa y recupérate", le decían casi todos.

Pablo Díaz consiguió convertirse en uno de los concursantes más populares de Pasapalabra. En una entrevista concedida recientemente a la web de Antena 3 el joven que participa en el concurso más importante de la televisión y que consiguió llevarse 1,3 millones de euros confesó que veía el concurso con ella y que por eso se presentó, casi en su homenaje. Pero el suyo no fue el primer paso honroso por la pequeña pantalla. Antes hubo otros concursantes que triunfaron en la televisión como Fran González, el asturiano de Pasapalabra que fue también uno de los protagonistas del rosco. De hecho él también se acabó llevando el premio más alto de la televisión. Y desde entonces desapareció.