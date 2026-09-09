Si atendemos a los resultados de un reciente informe de Niko Partners, el mercado chino de videojuegos superó por primera vez en su historia los 50.000 millones de dólares en ingresos durante 2025. La firma de investigación financiera asegura que los ingresos totales para este período ascendieron a 51.800 millones de dólares, un 5,4% más que en 2024. Además, se prevé que el sector siga creciendo durante los próximos años.

Según sus estimaciones, el mercado del país podría alcanzar los 53.900 millones de dólares este año, un 4% más que en 2025. Además, se estima una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9% para el período de cinco años que finaliza en 2030, cuando se prevé que el sector alcance los 59.800 millones de dólares.El ingreso medio anual por jugador superó por primera vez los 70 dólares en 2025 y podría alcanzar los 77,68 dólares en 2030, cuando se proyecta que el número de usuarios en el país alcance los 769 millones de personas, mientras el tiempo medio empleado a jugar pasaría de 14,1 horas semanales en 2025 a 15,8 horas.

El mercado chino de videojuegos supera por primera vez los 50.000 millones de dólares y continuará creciendo. / Elsotanoperdido

China ocupa la primera posición mundial por número de jugadores

También se han elevado las previsiones respecto a las publicadas en noviembre de 2025, principalmente por un rendimiento superior al previsto de títulos nuevos y formatos de larga vida comercial. En este plano, Niko Partners apunta cinco factores que podrían favorecer la evolución de la industria de los videojuegos en el mercado chino durante los próximos cinco años:

Integración de la IA generativa en el desarrollo de juegos y en funciones dirigidas al jugador.

Crecimiento de géneros de nicho y propuestas especializadas dirigidas a públicos con menor oferta.

El aumento de la monetización fuera de las aplicaciones permite mejorar los márgenes de los editores, junto con nuevas fórmulas de monetización directa vinculadas a las propiedades intelectuales de videojuegos.

Incremento del gasto de los consumidores en títulos premium, tanto nacionales como internacionales, para PC y consolas.

Un entorno regulatorio más favorable para las empresas de videojuegos nacionales y el acceso continuo al mercado chino para las empresas de videojuegos internacionales a través de plataformas como Steam.

La firma añade que el 15.º Plan Quinquenal de China para 2026-2030 contempla al sector del videojuego dentro de las políticas relacionadas con la innovación digital y las industrias culturales, mientras las aprobaciones nacionales de nuevos juegos avanzan a un ritmo superior al registrado en 2025.

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El auge del vídeo corto

Las aplicaciones de vídeo corto se han convertido en la principal vía utilizada por los jugadores chinos para conocer nuevos juegos e información relacionada con ellos. El 41% recurre a estas aplicaciones, frente al 36,1% que utiliza redes sociales y al 34,1% que emplea servicios de mensajería. La relación con los deportes electrónicos también ha aumentado y alcanza al 51,3% de los jugadores, frente al 46,5% registrado en 2025, un porcentaje que incluye jugar a títulos competitivos, ver eventos o participar en torneos. Además, el 80% de los jugadores chinos ha probado minijuegos, que ya reúnen cerca del 20% del gasto en juegos para móviles.