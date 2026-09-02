Mario Kart 8 Deluxe recibe una interesante actualización gratuita para Switch 2

A veces no hace falta reinventar nada y simplemente basta con seguir afinando una fórmula que lleva años funcionando sin generar problema alguno, una filosofía que Nintendo aplica a ‘Mario Kart 8 Deluxe’. Buena muestra de ello se encuentra en su última actualización, que incorpora varias prestaciones específicas cuando el juego se ejecuta en Switch 2. De hecho, la nueva versión permite reunir hasta ocho jugadores alrededor de una única consola, mejora la calidad de imagen y reduce los tiempos de carga, además de incorporar compatibilidad con CameraPlay.

La actualización, que ya está disponible y es completamente gratuita, amplía las posibilidades del juego poco más de un año después del lanzamiento de Switch 2, que debutó junto con ‘Mario Kart World’, el último título de carreras de karts de la franquicia. Por su parte, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ llegó originalmente a Switch en 2017 como una versión ampliada de ‘Mario Kart 8’, publicado para Wii U en 2014.

Imágenes del videojuego Mario Kart 8 Deluxe. / Agencias

Mejoras gráficas y de rendimiento

Pero volvamos al presente, porque al ejecutar el juego en Switch 2, la actualización optimiza la imagen para la pantalla de la consola y televisores de alta resolución, ofreciendo una presentación más nítida. Nintendo no ha especificado resoluciones concretas, de modo que habrá que esperar a las primeras pruebas para conocer en qué medida cambia la imagen frente a la versión ejecutada en la primera Switch. Nintendo también ha reducido los tiempos de carga antes de comenzar carreras y batallas, acortando la espera entre los menús y el regreso a los circuitos.

Ocho jugadores en una consola

El multijugador local también se amplía con carreras a pantalla dividida para hasta ocho jugadores utilizando una sola consola. Para reunir un grupo completo pueden conectarse hasta siete mandos de Switch, aunque será necesario utilizar al menos un Joy-Con 2 o un o Switch 2 Pro Controller para alcanzar los ocho participantes. Hay que tener en cuenta que esta variante no está disponible con la consola en modo portátil.

Nintendo incorpora también CameraPlay en esta actualización, una función que permite utilizar una cámara USB compatible para mostrar los rostros de los jugadores durante las carreras. Durante el multijugador local, CameraPlay funciona con grupos de dos a cuatro personas empleando una sola cámara, mientras que el juego en línea requiere una sesión de GameChat. En este último caso pueden mostrarse hasta ocho rostros simultáneamente, con un máximo de dos jugadores por consola y cuatro consolas utilizando CameraPlay dentro de la misma sesión. Actualmente, el uso de GameChat a través de internet requiere una suscripción a Nintendo Switch Online.

Tráiler del videojuego Mario Kart 8 Deluxe.

La versión 4.0.0 incorpora además varios retoques que se aplican al propio juego. Por ejemplo, ahora la velocidad de los corredores aumenta ligeramente en una cantidad equivalente al efecto de recoger una moneda, mientras que Boo puede atravesar zonas fuera del circuito sin perder velocidad al tiempo que mantiene invisible al piloto. Los propietarios del ‘Mario Kart 8 Deluxe: Pase de pistas extras’ reciben además una configuración de 96 carreras para Carrera VS.

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De este modo, Nintendo continúa renovando ‘Mario Kart 8 Deluxe’ más de nueve años después de su estreno en Switch, ahora aprovechando algunas de las prestaciones de su sucesora y facilitando que hasta ocho pilotos compartan sofá, pantalla y, probablemente, algún caparazón.