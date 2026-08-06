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'GTA 6' prepara una noche grande en Netflix con la emisión de su primer anticipo completo

El especial se emitirá el 27 de agosto y revelará detalles inéditos sobre Jason, Lucía y las mecánicas del juego

'GTA 6' prepara una noche grande en Netflix.

'GTA 6' prepara una noche grande en Netflix.

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Tan inesperado como encontrar una piscina vacía en esta primera semana de agosto, Rockstar Games ha vuelto a mover el avispero anunciando que el próximo 27 de agosto, Netflix estrenará ‘Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida’, un especial que permanecerá en exclusiva durante seis horas en la plataforma de pago antes de llegar a los canales oficiales de la compañía. La cita está fijada a las 21.00, hora peninsular española, cuando se emitirá una presentación que, casi con toda seguridad, servirá para mostrar el esperado vídeo con secuencias recogidas del título.

Rockstar Games y Netflix

La forma elegida para emitir esta presentación resulta inédita en una producción de Rockstar, ya que la compañía ha alcanzado un acuerdo de exclusividad temporal con Netflix que permitirá a sus suscriptores verla primero. Durante las seis horas siguientes, el especial permanecerá en exclusiva en la plataforma antes de publicarse en el canal oficial de Rockstar Games, YouTube y en la página de ‘Grand Theft Auto VI’, donde podrá verse a partir de las 03.00 de la madrugada del 28 de agosto en España.

¿Hasta dónde se mostrará Grand Theft Auto 6?

En cualquier caso, podemos esperar contenido más extenso que el de los tráileres mostrados hasta el momento, en el que los desarrolladores quizás nos muestren cómo funciona la jugabilidad, la posible transición entre protagonistas y las distintas actividades del juego. En resumen, por cómo se ha presentado, parece ser algo mucho más estructurado que un simple tráiler.

Jason y Lucía se juegan el pellejo

En el plano argumental, ‘Grand Theft Auto VI’ seguirá a Jason y Lucía, dos delincuentes que terminan atrapados en una conspiración criminal extendida por el estado de Leonida después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal. Obligados a confiar el uno en el otro para salir con vida, ambos encabezarán una historia que tendrá centro en su relación y en los peligros que rodean su nueva vida criminal.

Noticias relacionadas

‘GTA 6’ llegará el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox Series, mientras la descarga anticipada comenzará el 12 de noviembre. Las reservas ya están disponibles y, por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una edición para PC.

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