Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

El primer fin de semana de la beta multijugador de ‘Gears of War: E-Day’ ya está a la vuelta de la esquina, así que, mientras esperamos su comienzo, aquí tienes toda la información necesaria sobre la prueba, con fechas, formas de acceso, contenido y recompensas.

Fechas de la beta

El primer fin de semana de pruebas comenzará el 6 de agosto de 2026 a las 21.00 horas, (horario peninsular español), y finalizará el 10 de agosto a las 19.00 horas. El segundo período comenzará el 13 de agosto a las 21.00 horas y concluirá el 17 de agosto a las 19.00 horas.

Cómo acceder

Es importante tener en cuenta que el primer fin de semana corresponde al acceso anticipado y no estará abierto a todo el mundo, ya que únicamente podrán entrar los jugadores que hayan reservado el juego en Xbox Series o Steam, además de los miembros de PC Game Pass y Game Pass Ultimate.

Imágenes del nuevo Gears of War E-Day. / Agencias

El segundo fin de semana estará disponible para todos los jugadores en Xbox Series, la aplicación Xbox para PC y Steam, sin necesidad de reservar el juego, aunque en consola será necesaria una suscripción a Game Pass Essential, Premium o Ultimate que permita utilizar el multijugador en línea.

La precarga ya está disponible y las reservas digitales realizadas en Xbox incorporan el cliente de la beta a Mis juegos y aplicaciones, mientras que en la aplicación Xbox para PC se encontrará en Mi biblioteca. También puedes escribir “Gears Beta” en el servicio para descargarlo y las reservas digitales de Steam recibirán el cliente automáticamente en su biblioteca. Las ediciones físicas y de coleccionista requieren un código enviado por correo electrónico.

En la plataforma de Valve no será necesaria una cuenta de Xbox o Microsoft para jugar, aunque deberá vincularse una si se desean enviar invitaciones a escuadrones entre plataformas.

Contenido

Los dos periodos ofrecerán el mismo contenido de la nueva versión del modo Horda como modalidad JcE y Versus como propuesta JcJ para equipos de cuatro contra cuatro. Horde Siege admite hasta doce participantes repartidos en tres escuadrones de cuatro y la beta incluirá su mapa Golden Quarter, situado en el distrito histórico de Kalona. Aquí tienes todo el contenido disponible durante la beta de ‘Gears of War: E-Day’.

Mapas del modo Horda: La beta tendrá un mapa y el juego completo contará con tres en el lanzamiento.

Clases: Habrá cuatro clases, las mismas que estarán disponibles durante el estreno.

Niveles de clase: Quedarán limitados al nivel 10 durante la beta y alcanzarán el nivel 30 en el juego completo.

Eventos de invasión: Habrá dos jefes de invasión durante la beta y cuatro en el lanzamiento.

Modos Versus: La prueba contará con dos modos, mientras que el juego completo tendrá cuatro.

Mapas Versus: La beta incluirá dos mapas y el lanzamiento ofrecerá seis.

Armas: Estarán disponibles todas las previstas para el estreno.

Medallas: La beta incorporará cinco y el juego completo tendrá más de 80.

Nivel del jugador: Quedará limitado al nivel 50 durante la prueba. En el lanzamiento se podrá alcanzar el nivel 100 y reiniciarlo cuatro veces mediante el sistema Re-Up.

Personalización: Habrá una selección limitada de personajes y las recompensas exclusivas de la beta.

Recompensas de la beta

Al completar una serie de objetivos también podrás desbloquear varias recompensas gratuitas:

Aspecto épico de personaje Blast Damage Mags: Alcanza el nivel 20.

Conjunto raro de aspectos para armas Crush the Bug: Completa ocho extracciones en Horde Siege con dificultad Infantería o superior.

Estandarte Crush the Bug: Consigue 25 disparos a la cabeza.

Emblema Crush the Bug: Realiza diez reanimaciones.

Icono Crush the Bug: Realiza cinco ejecuciones con la motosierra del Lancer prototipo.

Medalla Open Beta y título First in the Fight: Inicia la beta multijugador.

Las recompensas obtenidas durante la beta estarán disponibles cuando se publique el juego y el progreso de los objetivos, medallas, clases y el nivel del jugador pasará del primer periodo al segundo, aunque el nivel, avance de las clases y el resto de las medallas se reiniciarán antes del lanzamiento.

Recomendaciones para poder jugar bien a la beta del Gears of War: E-Day en el PC. / Agencias

Requisitos de sistema

Estos requisitos corresponden únicamente a la beta y podrían cambiar antes de la publicación de la versión definitiva.

Requisitos mínimos:

Configuración gráfica media, resolución de 1080p y 60 imágenes por segundo con DLSS, FSR, TSR o XeSS.

Sistema operativo: Windows 10 u 11, versión 22H2 o posterior; Procesador: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6850K o Intel Core i5-10400; Memoria: 12 GB de RAM; Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 2060, AMD Radeon RX 9060 o RX 6600; Almacenamiento: 80 GB de espacio disponible en una unidad SSD.

Requisitos recomendados:

Configuración gráfica alta, resolución de 1440p y 60 imágenes por segundo con DLSS, FSR, TSR o XeSS;

Sistema operativo. Windows 10 u 11, versión 22H2 o posterior; Procesador. AMD Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-11600K; Memoria. 16 GB de RAM; Tarjeta gráfica. NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 9060 XT o RX 6700 XT; Almacenamiento. 80 GB de espacio disponible en una unidad SSD.

Para tener en cuenta

La beta contará con una prueba de rendimiento integrada para comprobar el funcionamiento del equipo y escoger los parámetros gráficos adecuados. También será compatible con NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4, Intel XeSS 3.0, HDR, monitores ultrapanorámicos y trazado de rayos por hardware.

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Como último apunte, será necesaria una tarjeta gráfica compatible con trazado de rayos por hardware, pues los modelos sin soporte específico no podrán ejecutar la beta. Los usuarios de NVIDIA también deberán instalar el controlador GeForce Game Ready 610.74 antes de iniciarla, ya que el cliente no funcionará con versiones anteriores.