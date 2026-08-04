BBL Esports y Karmine Corp se quedan con el mando del VCT EMEA antes de los Play-Ins

El Valorant Champions Tour (VCT) EMEA Stage 2 ha cerrado su fase de grupos con BBL Esports y Karmine Corp al frente de Alpha y Omega, respectivamente, después de que los turcos culminaron una gran remontada para adelantar a Team Vitality, mientras el conjunto francés confirmó su buen momento con cuatro victorias, una derrota y la mejor diferencia de rondas del torneo.

BBL Esports, Team Vitality, Karmine Corp y Team Liquid van lanzados hacia los Playoffs gracias a sus dos primeras posiciones, mientras los equipos restantes tendrán que ganarse su continuidad en los Play-Ins, que comenzarán el jueves 6 de agosto y concederán las últimas plazas para la fase final del Estadio Olímpico de Badalona, prevista para el último fin de semana de agosto.

BBL Esports remonta hasta el primer puesto de Alpha

BBL Esports termina la fase regular con cuatro victorias y una derrota, el mismo registro que Team Vitality, aunque sus nueve mapas ganados y cinco perdidos le permiten tomar la primera posición por delante del conjunto europeo, que cerró su participación con ocho triunfos y cinco derrotas en mapas.

En este sentido, Team Vitality presenta una diferencia de 36 rondas a favor, seis más que BBL, pero el criterio de desempate relacionado con los mapas sitúa al conjunto turco en la posición de privilegio del grupo y ambos pasan directamente a los Playoffs después de una fase regular resuelta por detalles mínimos.

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FUT Esports, líder al término de la segunda semana, cayó hasta la tercera plaza tras concluir con un registro de 3-2, siete mapas ganados y seis perdidos, mientras Gentle Mates y Natus Vincere terminaron con dos triunfos y tres derrotas. Por último, PCIFIC Esports cerró Alpha sin victorias, con diez mapas perdidos y una diferencia de 47 rondas en contra.

Karmine Corp domina el Grupo Omega

Karmine Corp confirma la primera posición de Omega con cuatro victorias y una derrota, nueve mapas ganados, tres perdidos y una diferencia de 48 rondas a favor, el mejor registro presentado por cualquiera de los doce equipos durante la fase de grupos.

Team Liquid terminó segundo con tres triunfos, dos derrotas y una diferencia positiva de 13 rondas, resultado suficiente para conseguir el acceso directo a los Playoffs; por detrás se produjo un triple empate entre Team Heretics, Eternal Fire y FNATIC, todos ellos con un registro de 2-3.

Team Heretics ocupó la tercera plaza gracias a sus seis mapas ganados y cuatro perdidos, acompañados por una diferencia positiva de 16 rondas, mientras Eternal Fire terminó cuarto con cuatro mapas a favor y seis en contra, en paralelo FNATIC ha quedado relegado al quinto lugar tras acumular siete mapas perdidos y una diferencia negativa de 38 rondas.

GIANTX cerró el grupo en sexta posición con una victoria, cuatro derrotas y dos mapas ganados, por tanto, tendrá que iniciar su paso por los Play-Ins en la primera ronda del cuadro superior.

Clasificación final del Grupo Alpha

BBL Esports | series 4-1 | mapas 9-5 | rondas 165-135 | diferencia +30

Team Vitality | series 4-1 | mapas 8-5 | rondas 161-125 | diferencia +36

FUT Esports | series 3-2 | mapas 7-6 | rondas 139-141 | diferencia -2

Gentle Mates | series 2-3 | mapas 6-7 | rondas 138-142 | diferencia -4

Natus Vincere | series 2-3 | mapas 6-6 | rondas 123-136 | diferencia -13

PCIFIC Esports | series 0-5 | mapas 3-10 | rondas 110-157 | diferencia -47

Clasificación final del Grupo Omega

Karmine Corp | series 4-1 | mapas 9-3 | rondas 159-111 | diferencia +48

Team Liquid | series 3-2 | mapas 7-4 | rondas 122-109 | diferencia +13

Team Heretics | series 2-3 | mapas 6-4 | rondas 106-90 | diferencia +16

Eternal Fire | series 2-3 | mapas 4-6 | rondas 96-106 | diferencia -10

FNATIC | series 2-3 | mapas 4-7 | rondas 107-145 | diferencia -38

GIANTX | series 1-4 | mapas 2-8 | rondas 89-118 | diferencia -29

Los Play-Ins comienzan el jueves

Los cuatro equipos situados en las dos últimas plazas de sus grupos comenzarán su participación el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, cuando GIANTX, Natus Vincere, PCIFIC Esports y FNATIC se medirán con Eintracht Frankfurt, Joblife, REBORN y Enterprise Esports.

Los vencedores avanzarán a los cuartos de final del cuadro superior, donde FUT Esports, Eternal Fire, Team Heretics y Gentle Mates aguardan rival para los encuentros del sábado y el domingo.

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Primera ronda del cuadro superior

Jueves 6 de agosto

17.00 horas | GIANTX contra Eintracht Frankfurt

20.00 horas | Natus Vincere contra Joblife

Viernes 7 de agosto

17.00 horas | PCIFIC Esports contra REBORN

20.00 horas | FNATIC contra Enterprise Esports

Cuartos de final del cuadro superior

Sábado 8 de agosto

17.00 horas | FUT Esports contra rival por determinar

20.00 horas | Eternal Fire contra rival por determinar

Domingo 9 de agosto

17.00 horas | Team Heretics contra rival por determinar

20.00 horas | Gentle Mates contra rival por determinar

Evitar errores

BBL Esports y Karmine Corp llegan a los Playoffs como líderes de sus grupos, con Team Vitality y Team Liquid también clasificados de forma directa, mientras los Play-Ins decidirán durante cuatro jornadas qué equipos completan la fase final de Badalona.

Noticias relacionadas

FUT Esports, Eternal Fire, Team Heretics y Gentle Mates partirán con una ronda de ventaja, aunque se medirán con rivales que ya habrán disputado un cruce. GIANTX, Natus Vincere, PCIFIC Esports y FNATIC tendrán que superar dos eliminatorias para seguir con vida en este emocionante VCT EMEA Stage 2.