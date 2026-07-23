Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

La Comisión Europea ha impuesto este jueves dos multas a Google por un total de 890 millones de euros, la mayor sanción hasta la fecha por violar la ley de mercados digitales, por priorizar sus propios servicios frente a los de terceros en su motor de búsqueda, e impedir a los desarrolladores de aplicaciones que informen gratuitamente a sus usuarios de alternativas más baratas al margen de Google Play.

Nuevo barapalo de Bruselas a Google. El Ejecutivo comunitario ha impuesto este jueves dos multas al gigante tecnológico de 460 millones y 430 millones respectivamente. Juntas representan la mayor sanción que la Comisión ha impuesto en el marco de la ley de mercados digitales, que vela por la competencia justa en este ámbito, aunque es muy inferior a sanciones anteriores contra la tecnológica, como los más de 4.000 millones de euros por abuso de posición dominante impuestos en 2018.

En particular, el Ejecutivo considera que Google ha abusado de su posición en el mercado, vulnerando las reglas europeas. En el marco de la ley de mercados digitales, Bruselas denominó al gigante estadounidense un "guardián de acceso", al considerar que sirve de puente entre las empresas y los consumidores para tener acceso a servicios básicos en plataformas. Esto implica una serie de obligaciones que Google habría violado.

Las multas

En primer lugar, Bruselas ha impuesto una multa a Google de 460 millones de euros por priorizar en su motor de búsqueda sus propios servicios frente a los de terceros. La Comisión ha acusado a la plataforma de destacar sus servicios, mostrándolos en la parte superior o incluso con elementos visuales que los destacan. "Los servicios similares de terceros no tienen la misma visibilidad", ha denunciado el Ejecutivo.

Según la ley de mercados digitales, los 'guardianes' como Google "no deben tratar sus propios servicios de manera más favorable" y además "deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias a dicha clasificación". Por eso, Bruselas considera que el gigante tecnológico ha violado las normas.

En segundo lugar, la Comisión ha impuesto una multa de 430 millones de euros a Google por imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones móviles que usan Google Play. En particular, les impedía redirigir a sus usuarios a servicios más baratos alternativos a los de Google.

El Ejecutivo comunitario ha explicado que la ley de mercados digitales permite a Google cobrar una comisión a estos desarrolladores por captar clientes a través de Google Play. Sin embargo, el importe y la duración del período de cobro de estas comisiones superaron lo que permite la legislación comunitaria.

Bruselas exige cambios

Pero la Comisión no solo multa a Google sino que le exige cambios para cumplir con la ley. En la práctica, Bruselas ha llamado a la tecnológica a que revierta estas políticas, acabando con la discriminación a terceros en su motor de búsqueda y permitiendo a los desarrolladores de aplicaciones que comuniquen libremente las ofertas disponibles fuera de Google Play a sus usuarios.

El Ejecutivo comunitario ha aclarado en un comunicado que existe "un diálogo constructivo" con Google que ha comenzado a probar cambios para cumplir con las normas. "La Comisión está evaluando actualmente estos cambios y continuará el diálogo con Google a la luz de la decisión de hoy", ha dicho Bruselas al respecto. Sin embargo, la empresa tiene solo 60 días para cumplir con los cambios o se enfrenta a sanciones periódicas que podrían alcanzar el 5% de su facturación mundial.

La reacción

Google ha criticado duramente la decisión de la Comisión. "Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes", ha dicho en un comunicado Kent Walker, presidente de Negocios Globales de Google y Alphabet.

Walker ha argumentado que esto "no es competencia justa" sino que simplemente empeora la calidad del producto. El directivo de Google ha criticado la decisión asegurando que responde a los "intereses particulares" de un pequeño grupo de denunciantes, asegurando que empresas y consumidores pagan los platos rotos. "La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos", ha dicho.

Relaciones con EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido muy crítico con las normas de servicios y mercados digitales de la UE, acusando al bloque de perjudicar desproporcionadamente a empresas estadounidenses. La nueva multa a Google llega apenas 24 horas antes de que la Casa Blanca anuncie, previsiblemente, nuevos aranceles al comercio con Europa.

Según la agencia de noticias EFE, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea al cargo de la política de competencia, Teresa Ribera, aseguró en una entrevista que el Ejecutivo está obligado a cumplir las normas comunitarias. "No creo que a ninguno de nosotros, en la Comisión, se nos pudiera respetar si decidiésemos qué hacer porque alguien intente decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer", aseguró la vicepresidenta, preguntada por unas posibles represalias.