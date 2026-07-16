Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de residuos a MallorcaVuelve el reloj de Vara de ReyPleno del Consell de IbizaVertidos en Cala de Bou
instagramlinkedin

VIDEOJUEGOS

Recetas para renovar tu escritorio este verano y acertar con los periféricos

Te proponemos varios accesorios para refrescar el espacio de juego y ganar calidad de vida durante los meses de calor

Renueva tu escritorio.

Renueva tu escritorio.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Los ingenieros y diseñadores de Trust han recopilado una selección de accesorios para jugar durante las vacaciones de verano. El conocido fabricante de dispositivos para el ocio y el trabajo reúne sillas de tela transpirable, mandos que se acoplan al móvil, auriculares, ratones y teclados para renovar parte del equipo durante los meses de calor.

Ponte cómodo

Para evitar quedarse pegado a la silla durante los meses más calurosos, GXTrust incluye en su propuesta la GXT 723 Ruya, que incorpora tapicería con tejido transpirable para mantener el frescor. Su altura regulable, el asiento de espuma moldeada, respaldo de espuma de alta densidad, reposabrazos 3D y el mecanismo de bloqueo de la inclinación, permiten adaptarla a distintas posturas y puede adquirirse por 199,99€.

Ruya Chair

Con el móvil en la mano

Para aquellos que, legítimamente, disfruten de su ocio electrónico en teléfonos Android o iPhone, recurren al juego remoto de PlayStation y Xbox o utilicen servicios de juego en la nube, se ha diseñado el preciso GXT 735 Mylox, un mando inalámbrico que se acopla al teléfono y lo convierte en una consola portátil. El dispositivo ofrece hasta 12 horas de autonomía y tiene un PVPR de 49,99 euros.

Mando.

Mando. / Cedida

Sonido refrescante

Sí, además, quieres disfrutar del mejor sonido al resguardo del calor y sin molestos cables, los auriculares GXT 499 Forta inalámbricos con licencia oficial para PS5 se presentan como una gran solución de sonido 3D. Presentan el logo oficial de la consola, se conectan mediante un receptor USB de 2,4 GHz de latencia ultrabaja y emplean transductores de 50 mm. Tienen un micrófono extraíble, ofrecen hasta 55 horas de autonomía y pueden comprarse en blanco y en negro por 79,99 euros.

Casco PlaySatation.

Casco PlaySatation. / Cedida

Moverse por el escritorio

Noticias relacionadas

Por último, aquellos que quieran renovar los periféricos del ordenador pueden recurrir al ratón GXT 122 Felox+ Dual, que incorpora una batería recargable y un sensor PixArt PAW3311 de hasta 12.000 ppp, acompañado por una tasa de sondeo de 1.000 Hz por 29,99 euros. La selección se completa con el teclado mecánico inalámbrico GXT 873 Acira, con interruptores rojos mecánicos Outemu, tres modos de conexión y una resistencia de hasta 50 millones de pulsaciones por 69,99 euros. La propuesta reúne así opciones para mejorar la comodidad, jugar en el móvil, prescindir de cables y renovar los periféricos del escritorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
  2. Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
  3. Vuelve un 'punto de referencia emblemático' en Ibiza con la inauguración del nuevo reloj de Vara de Rey
  4. El fuego reabre la herida en una zona protegida de Ibiza: 'Todo el mundo lo sabe y nunca arreglan nada
  5. Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
  6. Comte estrena 'nuevo' aparcamiento: 'No encuentras un 'parking' así en ninguna otra cala
  7. María José Guerrero, delegada de la Aemet: 'Llegar a los 40 grados en Ibiza no es muy normal
  8. Desmantelan otra fiesta ilegal en Ibiza: 150 asistentes, drogas variadas y entradas a 200 euros con barra libre

El Govern refuerza en Ibiza la campaña contra el calor laboral con 33 visitas a empresas

El Govern refuerza en Ibiza la campaña contra el calor laboral con 33 visitas a empresas

Italia pena con hasta 12 años de cárcel el derrumbe del puente Morandi, que en 2018 mató a 43 personas

Italia pena con hasta 12 años de cárcel el derrumbe del puente Morandi, que en 2018 mató a 43 personas

Atención conductores de Ibiza: esta es la carretera que permanecerá cerrada por obras en Santa Eulària

Atención conductores de Ibiza: esta es la carretera que permanecerá cerrada por obras en Santa Eulària

Estas son las ocho zonas oficiales de observación del eclipse en Ibiza y Formentera

Estas son las ocho zonas oficiales de observación del eclipse en Ibiza y Formentera

Ibiza reconoce a 35 artesanos y concede el primer Documento de Cualificación Artesanal a Familia Marí Mayanas

Ibiza reconoce a 35 artesanos y concede el primer Documento de Cualificación Artesanal a Familia Marí Mayanas

Más de 800 usuarios tramitan la tarjeta del nuevo sistema de transporte público de Formentera en una semana

Más de 800 usuarios tramitan la tarjeta del nuevo sistema de transporte público de Formentera en una semana

Cae en Albania el presunto autor del tiroteo que destapó el robo de drogas entre bandas en Ibiza

Cae en Albania el presunto autor del tiroteo que destapó el robo de drogas entre bandas en Ibiza

Recetas para renovar tu escritorio este verano y acertar con los periféricos

Recetas para renovar tu escritorio este verano y acertar con los periféricos
Tracking Pixel Contents