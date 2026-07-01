Aunque Microsoft insiste en que no reducirá su inversión en videojuegos, los últimos movimientos cuentan una historia diferente. A modo de repaso, IO Interactive ha anunciado despidos tras dar por finalizado un acuerdo con una editora externa. El estudio no ha confirmado el nombre de dicha compañía, pero hace tiempo que la producción de ‘Project Fantasy’ se relaciona con Xbox a raíz de la aparición en documentos de Microsoft.

El cambio en la estrategia de inversión

Hay otros cinco estudios que también podrían quedarse en una posición delicada por la reorganización de Xbox. Se trata de Arkane Lyon, Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games y Undead Labs, citados como los equipos más comprometidos dentro del conjunto de desarrolladores internos. Según parece, sus respectivos directivos ya estudian distintas salidas, incluida una posible venta o una adquisición por parte de la propia dirección para separarse de Microsoft.

OD aguanta entre los recortes de Xbox mientras otros proyectos tiemblan. / .

Desde la parte corporativa, en la división de juegos del gigante norteamericano aseguran que están revisando el modelo de inversiones para concentrarlas en sus prioridades dentro de Xbox, pero mantienen que la inversión total en videojuegos seguirá igual que el año pasado y que la diferencia estaría en el reparto de los fondos.

Kojima Productions es intocable

En este contexto, el proyecto que parece seguir a salvo de los recortes es ‘OD’, el juego de terror de Kojima Productions que cuenta con la colaboración de Jordan Peele, director de ‘Déjame salir’ y ‘Nosotros’. Una fuente al tanto de los planes de Microsoft confirma que el desarrollo se mantiene en los mismos términos ya que progresa según lo previsto, aunque por ahora solo tiene confirmado su reparto, formado por Sophia Lillis, Hunter Schafer y Udo Kier, fallecido en noviembre de 2025 a los 81 años. La desarrolladora ya había completado el escaneo del actor, pero su muerte llegó antes de que pudiera rodar todas las escenas previstas para el proyecto, sin que por ahora se haya aclarado si esta circunstancia tendrá incidencia en el desarrollo o en el tratamiento de su papel dentro de la trama.

Parte del futuro de Xbox

Kojima recientemente comentaba que llevaba dando forma al concepto de ‘OD’ por su cuenta desde la finalización del primer ‘Death Stranding’ y que lo había ofrecido a distintas editoras, grandes y pequeñas, aunque casi todas lo veían como una locura y como un proyecto difícil de llevar a cabo. Fue Phil Spencer quien decidió apostar por él y, a tenor de los acontecimientos, parece que la actual dirección de Xbox también habría mantenido su confianza en el creativo japonés.

Noticias relacionadas

Para Asha Sharma, nueva responsable de Xbox, ‘OD’ demuestra que la compañía todavía puede apoyar proyectos poco convencionales dentro del sector del ocio electrónico, mientras tanto, el próximo trabajo de Kojima para Microsoft seguirá adelante sin tener que preocuparse por los recortes que condicionan a otros compromisos.