Steam Machine se pondrá a la venta en Europa, pero ¿a qué precio?

Valve ha confirmado los plazos y términos del inminente lanzamiento de Steam Machine. El gigante tecnológico estadounidense ha establecido oficialmente la fecha de llegada y el precio de su nuevo PC híbrido, que aterrizará en Europa a finales de junio y de partida, ya costará más de mil euros.

El estreno de Steam Machine

El nuevo hardware estará disponible a partir del 30 de junio con un precio inicial de 1.039 euros para el modelo básico de 512 GB sin Steam Controller. La versión con almacenamiento SSD NVMe de 2 TB y el mando incluido asciende a 1.428 euros. Steam Machine contará además con una reserva previa gratuita que permanecerá abierta hasta el 25 de junio a las 19.00h, hora peninsular española, que no garantiza la compra, ya que Valve repartirá las primeras unidades mediante una selección aleatoria.

Steam Machine - precios de salida en España

Steam Machine de 512 GB sin Steam Controller - 1.039 euros

Steam Machine de 512 GB con Steam Controller - 1.108 euros

Steam Machine de 2 TB sin Steam Controller - 1.359 euros

Steam Machine de 2 TB con Steam Controller - 1.428 euros

Steam Machine - especificaciones finales del hardware

Independientemente del paquete elegido, todos los modelos de Steam Machine que salgan a la venta contarán con las mismas especificaciones de hardware, con la única diferencia del almacenamiento SSD NVMe interno.

-Procesador - AMD Zen 4 6C/12T semipersonalizado

-Tarjeta gráfica - AMD RDNA 3 con 28 unidades de cómputo semipersonalizadas

-Memoria RAM - 16 GB DDR5 y 8 GB GDDR6 VRAM

-Almacenamiento interno - SSD NVMe de 512 GB o 2 TB, ranura microSD

-Conectividad - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y Gigabit Ethernet

-Adaptador inalámbrico integrado para Steam Controller

-Formato compacto, en forma de cubo de unos 15 centímetros

-Sistema operativo - SteamOS 3

La Steam Machine. / /

La hora de la verdad

Coincidiendo con el anuncio de su precio, Steam Machine empieza también a someterse al examen de los primeros análisis, así que ya podemos hacernos una idea sobre su rendimiento. En este sentido, si la comparamos en términos de potencia bruta frente a las consolas actuales, el resultado no deja en muy buen lugar a Valve.

Si atendemos al primer análisis publicado por Digital Foundry, el diseño del equipo y la integración de SteamOS salen bien parados, pero el rendimiento se sitúa por debajo de lo que cabría esperar en un dispositivo que parte de más de mil euros. Steam Machine cuenta con un procesador un 20 por ciento más rápido que el de PS5, pero el ancho de banda de la memoria limita su capacidad al mover formatos con mucha elaboración. El resultado se sitúa por detrás de PS5 y Xbox Series X en varios casos, y todavía más lejos de PS5 Pro.

Por tanto, el modelo estándar de la consola de Sony que cuesta prácticamente la mitad ofrece una experiencia más estable. Además, el equipo cubico exigirá al usuario modificar aspectos como la resolución, el escalado y las opciones gráficas para conseguir un buen grado de rendimiento, una práctica normal en PC, pero menos habitual en una consola tradicional.

No es una consola, pero casi

Valve, aun así, no se refiere a su hardware como una consola y defiende el modelo de PC compacto para salón potenciado por SteamOS y acceso a la biblioteca de Steam a través de una solución más sencilla que instalar un ordenador convencional junto al televisor. Además, permite muchos más usos que una consola doméstica tradicional.

¿Por qué cuesta tanto Steam Machine?

Quizá por esto mismo, la junta directiva de Valve no quiere subvencionar Steam Machine al estilo de las consolas tradicionales, porque considera que ese modelo suele reducir la libertad del usuario. Su intención es vender el hardware como si fuera un PC, donde el usuario conserva más libertad para comprar, instalar y utilizar software sin tantas restricciones.

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A ese planteamiento se suma el encarecimiento de componentes como la memoria y el almacenamiento, de modo que la compañía habría terminado vendiendo Steam Machine cerca del coste de producción, sin aplicar una rebaja agresiva para recuperar después el dinero a través de juegos o servicios. ¿Significa esto que Steam Machine no tiene sitio en el mercado? No exactamente, porque pese a su precio elevado y a un rendimiento inferior frente a PS5 o Xbox Series X, se postula como una opción diferente para un público muy concreto.