Una larga estirpe: dónde jugar todos los GTA de la historia en la actualidad

Mientras Rockstar abre las reservas de ‘GTA 6’, repasar las entregas anteriores de la franquicia puede ser una buena forma de hacer tiempo, entre episodios históricos, entregas raras y algunos spin-offs que funcionaron muy bien en su momento. La cuestión es dónde recurrir a los juegos originales, ya que no todos están disponibles en PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4 o Xbox One, y en varios casos hay que valerse de copias antiguas, portátiles clásicas o hardware de otra época. ¿Sientes curiosidad? Pues acompáñanos en este viaje por la historia de ‘Grand Theft Auto’

GTA – 1997 (PC)

La primera entrega de la ahora millonaria franquicia, publicada por BMG Interactive, nació en PC con una estructura muy distinta a la que hoy se asocia a 'GTA', basada en vista cenital y misiones repartidas por varias ciudades. Más tarde llegó a PlayStation y Game Boy Color, aunque hoy no está incluida en ninguna recopilación de Rockstar, así que la vía legal pasa por una copia original.

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GTA London 1969 – 1999 (PC y PlayStation)

La expansión, desarrollada por Rockstar Canada y publicada por Rockstar Games, llevó la serie a Londres con la misma vista cenital y una estructura muy cercana a la del primer capítulo. Hoy no se vende en las tiendas, de modo que la única opción legal pasa por una copia antigua y el sistema correspondiente.

GTA London 1961 – 1999 (PC)

Este añadido para PC amplió los recursos de ‘GTA London 1969’ con nuevas misiones y una ambientación previa, sin llegar a publicarse como entrega independiente. Hoy no tiene edición comercial vigente, por lo que la vía legal pasa por conservar los archivos originales o una copia antigua compatible.

GTA 2 - 1999 (PC y PlayStation)

La segunda entrega numerada, desarrollada por DMA Design y publicada por Rockstar Games, mantuvo la vista cenital y añadió una ciudad retrofuturista, Anywhere City, antes del cambio tridimensional de ‘GTA III’. Hoy no cuenta con una edición actualizada a la venta, así que la vía legal pasa por una copia clásica de PC o PlayStation, o por las versiones posteriores de Dreamcast y Game Boy Color con su hardware correspondiente.

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GTA III –2001 (PlayStation 2)

El primer gran paso tridimensional de la serie, desarrollado por DMA Design y publicado por Rockstar Games, proporcionó a Liberty City un entorno 3D y asentó el formato que haría crecer la fórmula en los años siguientes. Hoy está disponible dentro de ‘Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition’ y puede jugarse en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

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GTA Vice City – 2002 (PlayStation 2)

La entrega ambientada en una ciudad inspirada en Miami durante los años ochenta, desarrollada por Rockstar North y publicada por Rockstar Games, también forma parte de ‘The Trilogy - The Definitive Edition’. La vía más sencilla pasa por esta recopilación en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

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GTA San Andreas – 2004 (PlayStation 2)

Desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Games, ‘San Andreas’ amplió la escala de la franquicia con un mapa formado por tres grandes ciudades y zonas rurales. Al igual que ‘GTA III’ y ‘Vice City’, hoy se puede encontrar dentro de ‘The Trilogy - The Definitive Edition’.

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GTA Advance – 2004 (Game Boy Advance)

Desarrollado por Digital Eclipse y publicado por Rockstar Games, ‘GTA Advance’ llevó las calles de Liberty City a Game Boy Advance desde una perspectiva cenital adaptada al formato portátil. No ha recibido reedición alguna, así que para jugarlo hoy hace falta el cartucho original y una Game Boy Advance, Nintendo DS o Nintendo DS Lite compatible.

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GTA Liberty City Stories – 2005 (PSP)

Desarrollado por Rockstar Leeds y Rockstar North, ‘Liberty City Stories’ recuperó la ciudad de ‘GTA III’ en una entrega creada originalmente para PSP, antes de llegar a PS2 y móviles. Hoy puede jugarse mediante una copia original en PSP o PS2, y también en iOS y Android para miembros de GTA+.

GTA Vice City Stories – 2006 (PSP)

Desarrollado por Rockstar Leeds y Rockstar North, ‘Vice City Stories’ funciona como precuela de ‘Vice City’ y se publicó primero en PSP, antes de recibir una versión para PS2. Hoy no forma parte de la trilogía moderna, así que la vía legal más clara pasa por una copia original en PSP o PS2.

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GTA IV – 2008 (PlayStation 3 y Xbox 360)

Desarrollado por Rockstar North, ‘GTA IV’ trasladó la serie a una Liberty City renovada y centró su historia en Niko Bellic. No tiene versión nativa para PS5 o PS4, aunque sigue disponible en PC mediante ‘Grand Theft Auto IV: Complete Edition’, que incluye el juego principal y sus dos episodios.

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GTA The Lost and Damned - 2009 (Xbox 360)

‘The Lost and Damned’, fue el primer episodio adicional de ‘GTA IV’ y llegó inicialmente a Xbox 360 como contenido descargable, con Johnny Klebitz como protagonista. Podrás jugarlo en PC dentro de la ‘Complete Edition’.

GTA The Ballad of Gay Tony – 2009 (Xbox 360)

‘The Ballad of Gay Tony’, desarrollado por Rockstar North, fue el segundo episodio adicional de ‘GTA IV’ y se publicó primero en Xbox 360, con Luis López como protagonista y una trama ligada a la vida nocturna de Liberty City. También está incluido en la versión para ordenador

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GTA Chinatown Wars – 2009 (Nintendo DS)

‘Chinatown Wars’, desarrollado por Rockstar Leeds, llevó la serie a Nintendo DS con Huang Lee como protagonista y una estructura adaptada a las características de la pantalla táctil, antes de llegar a PSP y dispositivos móviles. Puedes jugarlo con copia original en Nintendo DS o PSP, y también en iOS y Android para miembros de GTA+.

GTA V – 2013 (PlayStation 3 y Xbox 360)

‘GTA V’, desarrollado por Rockstar North, llevó la serie de vuelta a Los Santos con tres protagonistas y una estructura diseñada para alternar entre Michael, Franklin y Trevor. La entrega sigue siendo la más accesible de toda la serie. Puede jugarse en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

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GTA Online - 2013 (PlayStation 3 y Xbox 360)

‘GTA Online’ nació como el modo multijugador de ‘GTA V’, pero con los años ha pasado a funcionar casi como un producto independiente dentro del universo de Los Santos. Hoy puede jugarse en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, según la versión disponible en cada tienda.

GTA VI – 19 de noviembre de 2026 (PS5 y Xbox Series X|S)

‘GTA VI’ tiene fijado su estreno para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega traslada su núcleo argumental al estado de Leonida, con Vice City como gran escenario de referencia urbana, y a Jason y Lucía como protagonistas.

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Vídeo de YouTube sobre un tema interesante.

Hasta entonces no existe una vía legal para jugarlo. La versión para PC tampoco cuenta por ahora con confirmación oficial y conviene no descartar un repunte mundial de “no puedo ir a trabajar, que me encuentro regular” desde ese mismo jueves.