Con The World’s Game, la actualización gratuita de 'EA Sports FC 26' que incorpora un modo de torneo internacional inspirado en el Mundial de 2026, (aunque sin la licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA), disponible desde hace un par de semanas, el verano está siendo más movido de lo habitual para los jugadores de 'EA Sports FC'. La llegada de este paquete de contenido, con selecciones nacionales licenciadas y una estructura de campeonato de 48 equipos, eleva el fútbol internacional hasta el centro de la experiencia. Sin embargo, el tiempo vuela y la nueva entrega del título deportivo está cada vez más cerca. Las preguntas, por tanto, se trasladan a los planes de estreno para 'EA Sports FC 27'

Posible anuncio de EA Sports FC 27

En los últimos meses, han circulado rumores sobre las características que se aplicaran al formato ‘EA Sports FC 27’, empezando por un supuesto nuevo modo de mundo abierto y la posible inclusión de más publicidad, una posibilidad que parece asumida tras las referencias que llegan desde EA Advertising. Sin embargo, aunque aún no se ha anunciado ninguna fecha oficial, esto no nos impide especular al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la división deportiva de Electronic Arts siempre ha mantenido cierta coherencia y previsibilidad en sus programas de lanzamiento.

¿Cuándo se anunciará y lanzará EA Sports FC 27? Estas son nuestras predicciones. / Elsotanoperdido

Por tanto, basándonos en temporadas anteriores, ‘EA Sports FC 27’ podría anunciarse a mediados de julio de 2026. Haciendo memoria, ‘EA Sports FC 24’ se presentó el 13 de julio de 2023 y se lanzó el 29 de septiembre de ese mismo año. ‘EA Sports FC 25’ llegó el 27 de septiembre de 2024, aunque los compradores de la Ultimate Edition pudieron jugar desde el 20 de septiembre. El año pasado, EA Sports publicó un anticipo de ‘FC 26’ el martes 15 de julio y presentó el juego al completo, junto a sus portadas y ediciones Standard y Ultimate, tan solo un día después. Su estreno mundial llegó el 26 de septiembre de 2025, con acceso anticipado desde el 19 de septiembre para esa misma edición.

Este año, esperamos, por tanto, que se repliquen unos plazos similares, o como mucho que se desplacen unos días para aprovechar el ambiente que rodea al Mundial. La final se jugará el 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey y EA Sports podría sacar partido de la popularidad del torneo publicando al menos un anticipo.

¿Cuándo se anunciará y lanzará EA Sports FC 27? Estas son nuestras predicciones. / Elsotanoperdido

Fecha de lanzamiento, accesos anticipados y planes complementarios

¿Y el lanzamiento? Esto es mucho más fácil de predecir, ya que no esperamos cambios respecto a temporadas anteriores. EA Sports ha convertido el último viernes de septiembre en su fecha de referencia para la serie, así que podríamos anticipar con cierta seguridad que ‘FC 27’ se lanzará el viernes 25 de septiembre de 2026. Suponemos que volverá el acceso anticipado de 7 días, así que los compradores de la Ultimate Edition deberían tener la oportunidad de jugar a partir del viernes 18 de septiembre de 2026. Los suscriptores de EA Play también tendrán acceso a una prueba de 10 horas, mientras que EA Play Pro, en PC, podría ofrecer acceso completo desde esa misma fecha si se repite el plan de años anteriores. Si ese es el caso, entonces la aplicación web de Football Ultimate Team y el Equipo de la Semana n.º 1 podrían lanzarse el miércoles 16 de septiembre de 2026, mientras que la aplicación complementaria para móviles podría llegar el jueves 17 de septiembre.

En resumen, estas son nuestras predicciones:

Mediados de julio de 2026: ‘EA Sports FC 27’ se anuncia con sus portadas, ediciones y fecha de lanzamiento.

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Lanzamiento de la aplicación web y Equipo de la Semana n.º 1.

Jueves 17 de septiembre de 2026: Lanzamiento de la aplicación complementaria para dispositivos móviles.

Viernes 18 de septiembre de 2026: Comienza el acceso anticipado a ‘EA Sports FC 27’ para los compradores de la Ultimate Edition. También podría comenzar la prueba de 10 horas para los suscriptores de EA Play.

Viernes 25 de septiembre de 2026: Lanzamiento mundial de ‘EA Sports FC 27’.

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¿Para qué plataformas se publica FC 27?

Aunque se desconocen oficialmente las plataformas de destino, ‘EA Sports FC 26’ se lanzó en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Switch y Switch 2. Si EA mantiene una línea parecida, puedes esperar que la siguiente edición se publique en PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2, mientras que PS4, Xbox One y Nintendo Switch se quedan pendientes de confirmación.