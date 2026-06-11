PlayStation
El catálogo de PS Plus Extra y Premium recibirá en junio siete juegos además de un clásico de PS2
Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations y Kingdom Come Deliverance forman parte de la tanda disponible a partir de mediados de mes
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Sony ha anunciado los juegos que se incorporarán en junio al Catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium para PS5 y PS4. La actualización estará disponible el 16 de junio y reunirá siete títulos de su catálogo general, además de un clásico de PS2, eso sí, reservado para los suscriptores del plan Premium. Concretamente, la rotación de títulos de este mes llega encabezada por ‘Final Fantasy XVI’, ‘Sonic X Shadow Generations’ y ‘Kingdom Come Deliverance’. También puedes esperar obras como ‘Life is Strange Double Exposure’, ‘Farming Simulator 25’, ‘Blades of Fire’ y ‘Black Desert’, sobre un plantel que combina rol, aventura narrativa, simulación, acción y juego en línea.
Final Fantasy XVI - Tráiler Lanzamiento
PlayStation Plus Extra y Premium junio de 2026
- ‘Final Fantasy XVI’ | (PS5)
- ‘Kingdom Come: Deliverance’ | (PS5, PS4)
- ‘Life is Strange: Double Exposure’ | (PS5)
- ‘Farming Simulator 25’ | (PS5)
- ‘Blades of Fire’ | (PS5) Black Desert | (PS5)
- ‘Sonic X Shadow Generations’ | (PS5, PS4)
Sonic X Shadow Generations - Launch Trailer
Clásico Premium junio de 2026
PlayStation Plus Premium también recibirá en junio un juego de ritmo lanzado originalmente en PS2, que llegará adaptado a PS5 y PS4 dentro del catálogo de clásicos.
‘Gitaroo Man’ | (PS5, PS4)
Los juegos de junio ya están disponibles
Además de la actualización del catálogo para los planes Extra y Premium, los suscriptores del servicio también pueden canjear los juegos mensuales de junio. La selección incluye ‘Grounded Fully Yoked Edition’ para PS5 y PS4, ‘Nickelodeon All-Star Brawl 2’ para PS5 y PS4 y ‘Warhammer 40,000: Darktide’ para PS5. Estos títulos se pueden reclamar hasta el 6 de julio y se podrán usar mientras mantengas activa tu suscripción. Recuerda también que ‘EA Sports FC 26’ seguirá disponible como juego mensual de PS Plus hasta el 16 de junio.
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