Las grandes exclusivas de PlayStation pierden fuerza en la generación PS5.

Los títulos desarrollados o publicados por Sony ya no alcanzan el mismo rendimiento comercial que al comienzo de la generación PS5. Así se desprende del análisis del periodista Stephen Totilo, publicado en el medio especializado Game File a partir de los resultados financieros anuales de la compañía japonesa, donde se aprecia una tendencia descendente en los últimos años.

Los datos reflejan que las ventas de títulos de producción interna para PS4 y PS5 han ido bajando desde 2020, año en el que Sony alcanzó los 58,4 millones de copias vendidas en títulos desarrollados o publicados por sus estudios. Cuatro ejercicios después, en 2024, el volumen ya había caído hasta los 28,9 millones, prácticamente la mitad. Tras ese mínimo, la multinacional cerró el ejercicio fiscal 2025 con una ligera mejora, hasta los 32,1 millones.

Las ventas de PlayStation Studios año a año:

-Año fiscal 2018 - 54,1 millones

-Año fiscal 2019 - 49,2 millones

-Año fiscal 2020 - 58,4 millones

-Año fiscal 2021 - 43,9 millones

-Año fiscal 2022 - 43,5 millones

-Año fiscal 2023 - 39,7 millones

-Año fiscal 2024 - 28,9 millones

-Año fiscal 2025 - 32,1 millones

El máximo de 2020 respondió a una mezcla muy concreta de factores, ya que PS4 mantenía una base de usuarios enorme y Sony lanzó títulos de gran presupuesto como ‘The Last of Us Parte II’ y ‘Ghost of Tsushima’. A ellos se sumó ‘Spider-Man Miles Morales’, que además acompañó el estreno de PS5, en plena etapa de confinamiento por la pandemia que disparó el consumo de videojuegos en todo el mundo.

'The Last of Us Parte II Remastered' – Tráiler

PlayStation Studios baja el ritmo

La caída posterior puede entenderse, en parte, por la vuelta a la normalidad tras la pandemia, aunque no basta para explicar todo el retroceso. Si el cambio de hábitos bastara para justificar la caída, las ventas totales de juegos en consolas habrían bajado de forma parecida, y no ha ocurrido. A esto hay que añadir que el número de grandes producciones de estreno ha descendido, mientras la compañía sigue vendiendo millones de consolas y sus grandes licencias mantienen un gran atractivo comercial, pero la generación de PS5 no ha seguido el ritmo de estrenos de la recta final de PS4.

Los juegos como servicio tampoco han salido como Sony esperaba. El tropiezo de ‘Concord’, retirado poco después de su estreno, deja una muestra de los problemas que están encontrando para hacerse un hueco en este segmento. En paralelo, la compra de Bungie en 2022 elevó la inversión de Sony en este tipo de proyectos, aunque por ahora esa línea no ha logrado frenar la caída general de las ventas de títulos y está suponiendo un elevado coste para sus arcas.

Las remasterizaciones y nuevas versiones tampoco han logrado recuperar los niveles de años anteriores. Es cierto que han sostenido parte de las ventas de sus franquicias más populares, pero no ha sido suficiente para cambiar la tendencia de los proyectos originales publicados por la división.

Ghost of Yotei salvó las ventas de 2025

El ejercicio fiscal 2025, al menos, pone fin a esta tendencia tras varios años de caída, ya que la multinacional vendió 32,1 millones de juegos propios entre abril de 2025 y marzo de 2026 gracias al rendimiento de lanzamientos como ‘Ghost of Yotei’, ‘Death Stranding 2’ y ‘Days Gone Remastered’.

'Ghost of Yōtei' – Tráiler

Noticias relacionadas

El repunte no asegura necesariamente que la multinacional se esté acercando al volumen de ventas de 2020, pero sí confirma que todavía conserva una enorme capacidad comercial cuando sus consolas reciben grandes producciones. Ahora falta por comprobar si Sony es capaz de mantener durante los próximos años una línea de producción más regular de formatos nacidos en sus estudios.