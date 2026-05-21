Quantic Dream cancela Spellcasters Chronicles pero asegura que Star Wars Eclipse no corre peligro

‘Spellcasters Chronicles’, el multijugador free-to-play de acción y estrategia por equipos lanzado en acceso anticipado para PC a finales de febrero, dejará de estar disponible el 19 de junio. Quantic Dream ha anunciado la cancelación de su primer proyecto totalmente multijugador tras reconocer que el formato no ha sido capaz de reunir la base de jugadores necesaria para asegurar su continuidad a largo plazo.

Otro multijugador que no encuentra su público

En un comunicado compartido en redes sociales, el estudio parisino explica que ‘Spellcasters Chronicles’ nació como una vía para ensayar caminos creativos distintos y desarrollar una experiencia multijugador atrevida y original, un proyecto que, según defienden, permitió al equipo probar ideas nuevas y levantar un “ambicioso universo gracias al talento, la creatividad y dedicación de todas las personas implicadas.”

Pese a ello, admiten que la actual situación del mercado ha complicado su continuidad, ya que no ha reunido la audiencia necesaria para sostener económicamente el desarrollo y los recursos que exigía. Como derivada, el cierre vendrá acompañado de una reorganización interna, aunque por el momento no se han confirmado despidos y se asegura que gestionarán la transición de manera justa, cuidadosa y respetuosa, dando prioridad a las reubicaciones internas siempre que sea posible para respaldar el resto de sus producciones.

¿Qué pasa ahora con Star Wars Eclipse?

La desarrolladora también ha querido despejar dudas alrededor de ‘Star Wars Eclipse’ y si atendemos a lo que se explica en el comunicado, el desarrollo del juego ambientado en el universo de Lucasfilm Games no se verá afectado por la cancelación del multijugador gratuito. “El desarrollo de Star Wars Eclipse no se ve afectado por esta medida y continúa según lo previsto”, remarca la nota.

Star Wars Eclipse –Cinematic Trailer

El final de ‘Spellcasters Chronicles’ tampoco sorprende demasiado. El juego intentaba alejarse del tipo de obras por las que se conoce a Quantic Dream, pero su actividad en Steam ha sido muy reducida durante las últimas semanas, una situación especialmente delicada para un multijugador necesitado de una base activa y continua de usuarios. Si atendemos a los datos de Steam Charts, durante los últimos 30 días el título se ha movido por debajo de los 40 jugadores de media con un pico mensual de 78 usuarios.

Servidores abiertos hasta junio

En todo caso, ‘Spellcasters Chronicles’ se mantendrá disponible en línea hasta el 19 de junio de 2026, fecha prevista para el cierre definitivo de sus servidores, aunque si has realizado compras durante el acceso anticipado podrás solicitar un reembolso completo.

A Message From The Chronicler

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“Queremos agradecer sinceramente a los jugadores que nos han acompañado en este viaje, a los creadores y miembros de la comunidad que han apoyado el proyecto, y a los equipos cuyo extraordinario trabajo hizo posible Spellcasters Chronicles”. Sobre esto y otros asuntos relacionados con el final del formato, sus creadores darán más detalles durante los próximos días a través de los canales oficiales del estudio adquirido por NetEase en 2022, que por el momento continúa operativo y trabajando en otros proyectos.