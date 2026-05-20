Actualización
Xbox Game Pass añade 14 juegos a su catálogo incluido el estreno de Forza Horizon 6
La segunda mitad de mayo deja una amplia tanda de títulos en el servicio, aunque también habrá salidas dolorosas como ‘Metaphor ReFantazio’
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Xbox España ha revelado la lista de juegos que se añadirán al servicio Xbox Game Pass entre finales de mayo y principios de junio. En total se incorporan hasta 14 títulos al catálogo, divididos entre los diferentes niveles de suscripción Essential, Premium y Ultimate, así como PC Game Pass. Como puedes imaginar en este tramo destaca ‘Forza Horizon 6’, que ya está disponible en Ultimate y PC, además de la llegada de ‘Remnant II’ a los planes Ultimate, Premium y PC. A todo lo anterior se añaden varios juegos que llegarán al servicio el mismo día de su estreno, como ‘Luna Abyss’, ‘Echo Generation 2’, ‘Crashout Crew’ y ‘Kabuto Park’.
Pero como no todo pueden ser alegrías, junto a las novedades del catálogo de este mes, Microsoft también ha revelado los juegos que abandonarán el servicio en mayo, entre los que se incluye ‘Metaphor: ReFantazio’. De momento, estos son todos los títulos que llegan a Xbox Game Pass en esta nueva tanda de rotaciones.
Forza Horizon 6 – Launch Trailer
Ultimate, Premium y PC:
- ‘Dead Static Drive’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
- ‘My Friend Peppa Pig’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
- ‘Pigeon Simulator’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 20 de mayo
- ‘Remnant II’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
- ‘Winter Burrow’ (nube, consola y PC) – 20 de mayo
- ‘Escape Simulator’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 26 de mayo
- ‘The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition’ (nube, Xbox Series, PC) – 27 de mayo
- ‘Kabuto Park’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 28 de mayo
- ‘Final Fantasy VI’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio
- ‘Jurassic World Evolution 3’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio
Remnant 2 - Tráiler lanzamiento
Ultimate y PC:
- ‘Forza Horizon 6’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 19 de mayo
- ‘Luna Abyss’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 21 de mayo
- ‘Echo Generation 2’ (nube, Xbox Series X|S y PC) – 27 de mayo
- ‘Crashout Crew’ (nube, Xbox Series X|S, disp. portátiles y PC) – 28 de mayo
Juegos que abandonan Xbox Game Pass
Microsoft también ha confirmado los títulos que dejarán Xbox Game Pass el 31 de mayo. Si tienes pendiente terminar alguna partida, aún estás a tiempo, aunque los suscriptores podrán comprarlos hasta entonces mediante la rebaja asociada al servicio.
- ‘Against the Storm’ (Nube, consola y PC)
- ‘Crypt Custodian’ (Nube, consola y PC)
- ‘Metaphor ReFantazio’ (Nube, consola y PC)
- ‘Persona 4 Golden’ (Nube, consola y PC)
- ‘Spray Paint Simulator’ (Nube, consola y PC)
