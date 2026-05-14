Teamfight Tactics cambia el Reino de las Deidades en la versión 17.3 y retoca varias unidades

La versión 17.3 de 'Teamfight Tactics' ya está disponible y llega junto a varios cambios relevantes para el metajuego. La actualización de sistema más importante traslada la selección de componentes de objeto fuera de la ofrenda de las deidades y hacia la ofrenda de Pengu, un cambio que permite a los jugadores centrarse en la bendición divina que quieren elegir sin que los componentes condicionen tanto la partida.

Con esto, se modifica una de las opciones habituales dentro de Deidades siderales, identificando mejor la parte ligada a los objetos de la relacionada con las bendiciones. De esta manera, se ofrece más margen de maniobra al jugador y se asegura que las decisiones alrededor de las deidades dependan menos de la necesidad inmediata de completar un objeto.

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Morgana: el ángel caído

A nivel de unidades destaca la actualización de Morgana: el ángel caído, que pasa de ser una unidad mágica de coste 5 orientada al daño a convertirse en un tanque mágico de coste 4, con un aumento significativo de vida y resistencia. De hecho, esta nueva versión cambia su función dentro de las composiciones, ya que, en lugar de actuar como una pieza de daño mágico, ahora queda establecida como una unidad defensiva capaz de aguantar más tiempo en combate y aportar protección al equipo. Un cambio de funciones que puede aportar nuevas tácticas en partidas donde falte una primera línea potente.

El encuentro JcE de la fase 3-7 también quiere ser más accesible a través de una reducción del daño de Gromp tras los comentarios de los jugadores, que consideraban el combate demasiado exigente, especialmente para composiciones de Escuadrón Ánima. En cuanto a las bendiciones divinas, llegan dos nuevas opciones para Ahri y Soraka, mientras que la bendición de Thresh recibe una importante actualización tras rendir por debajo de lo esperado desde su lanzamiento. A ello se suman cambios en distintas gracias y recompensas, pensados para equilibrar mejor el valor de cada elección durante la partida.

Lista de nuevos aumentos

La versión también introduce nuevos aumentos, entre ellos Concentrado, Corazón del enjambre, Singularidad de botín, Gira por la galaxia y Línea temporal, que amplían las rutas posibles dentro de varias composiciones. En paralelo, Escuadrón Ánima (6) recibe una mejora importante, mientras que Stargazer también aparece entre los apartados reforzados de la actualización. El resumen de cambios queda así:

Mejoras: Akali, Gnar, Jinx, Diana, Fizz, Miss Fortune, Ornn, Samira, Aurelion Sol, Karma, LeBlanc, Nami, Nunu, Shen, Sona, Stargazer y Escuadrón Ánima (6)

Debilitaciones: Briar, Leona, Twisted Fate, Teemo, Jax, Kai’Sa, Lulu, Maestro Yi, Bel’Veth, Zed y Filo de la Noche

Ajustes: Xayah y Nuevo recluta

Rework: Morgana

Eliminado: Horizonte de enfoque

“ZyK0o” gana la Stargazer Cup del TPC

La primera parada del Teamfight Tactics Pro Circuit de EMEA para el set 17, Deidades siderales, ha llegado a su fin y la Stargazer Cup, celebrada del 8 al 10 de mayo coronó como ganador al jugador francés Zakariya “ZyK0o” Olabi, que cerró el torneo con 37 puntos. ZyK0o, actualmente compitiendo bajo la bandera de Mihos eSport, terminó por delante del polaco Bartłomiej “PeepoGlad” Kaczorek, segundo con 34 puntos, y del alemán whyyoumadpro, tercero con 30 puntos. Además del triunfo en esta primera parada del circuito, el jugador francés consigue una clasificación directa para la Tactician’s Crown, el principal campeonato de cada set de ‘TFT’.

El circuito seguirá a través de dos nuevas pruebas antes de resolver la clasificación regional. La Dark Star Cup se disputará del 22 al 24 de mayo y la Anima Cup llegará del 5 al 7 de junio, dos torneos que repartirán más puntos dentro del recorrido competitivo de EMEA para el set Deidades siderales.

Cómo jugar

El camino hacia el TFT Paris Major

El calendario competitivo también mira hacia el TFT Paris Major y tras los torneos TFT Minors que se celebrarán en Polonia, España, Francia y Alemania, los dos mejores jugadores de cada región competirán en el Major de París.

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El evento se disputará bajo una versión renovada del formato Checkmate, en la que los jugadores de cada región irán sumando puntos tras cada partida hasta alcanzar 40 en conjunto, momento a partir del cual uno de sus dos representantes tendrá que ganar una partida para cerrar la victoria. El premio incluye la clasificación y un viaje con todos los gastos pagados a Las Vegas para el TFT Open, lo que convierte al Major de París en una cita importante dentro del recorrido competitivo de Teamfight Tactics durante este set.