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Sony cumple 80 años: de una olla arrocera al gigante tecnológico actual

La empresa japonesa ha superado crisis y abierto mercados hasta convertirse en una de las compañías más influyentes del entretenimiento mundial

Sony.

Sony.

Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

En mayo de 2026, Sony celebra su 80 aniversario, ligado a la fundación de Tokyo Tsushin Kogyo en 1946, después de décadas de reinvención constante y de una expansión que la llevó mucho más allá de sus modestos orígenes. Fundada en un Japón devastado por la posguerra, la compañía creció desde un pequeño laboratorio de ingeniería instalado en Nihonbashi, Tokio, con 190.000 yenes de capital (alrededor de 1.027 euros) y algo más de veinte empleados, hasta convertirse en uno de los conglomerados tecnológicos y mediáticos más influyentes del planeta.

La empresa que nació con el nombre de Tokyo Tsushin Kogyo, en sus primeros años se dedicó a realizar experimentos electrónicos, reparaciones y modificaciones de radios en un entorno económico extremadamente difícil. Sin un producto consolidado ni plan de negocio definido, los fundadores incluso probaron suerte con una olla arrocera eléctrica como uno de sus primeros prototipos. El negocio no prosperó, porque cocinaba el arroz de forma irregular y esto le impidió consolidarse en el mercado japonés.

Productos de Sony.

Productos de Sony. / .

No obstante, el punto de inflexión se produjo en la década de 1950, cuando la empresa comprendió el potencial de la miniaturización tecnológica con el lanzamiento de las radios portátiles TR-55 y, posteriormente, TR-63, que permitieron a la compañía dar sus primeros grandes pasos fuera de Japón al transformar un dispositivo hasta entonces doméstico en un aparato personal y portátil.

Esa voluntad de llevar la tecnología al día a día del consumidor acabaría formando parte de la identidad de Sony y, durante las décadas siguientes, la empresa amplió su influencia mediante productos que hoy se relacionan con algunos de los grandes cambios de la electrónica de consumo. En 1968, la línea de televisores en color Trinitron ayudó a Sony a afianzarse en el negocio de la televisión durante la expansión del aparato doméstico, gracias a una calidad de imagen y una fiabilidad que situaron a la empresa entre las grandes referencias mundiales del sector.

Walkman de Sony.

Walkman de Sony. / .

La música se volvió portátil

Lo mismo ocurrió en 1979 con el lanzamiento del Walkman, uno de los productos más emblemáticos de la historia de la tecnología portátil. Este dispositivo cambió la forma de escuchar música al permitir que cada usuario llevara sus canciones a cualquier lugar, con una influencia que acabó trasladándose tanto en la electrónica de consumo como en los hábitos culturales a escala mundial.

Décadas después, esa capacidad para anticipar los hábitos del público tendría continuidad en PlayStation, una familia de consolas que cambió el mercado del videojuego y consolidó a Sony como una potencia del entretenimiento digital, una posición que mantiene en la actualidad gracias a PS5, sistema que supera los 93 millones de unidades distribuidas en todo el mundo.

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Ocho décadas después

La historia de Sony se caracteriza precisamente por su capacidad para sobrevivir a los fracasos, reinterpretar las tendencias y transformar apuestas arriesgadas en nuevas categorías de consumo. De aquel pequeño taller dedicado a la ingeniería, la reparación de radios y a prototipos tan modestos como una olla arrocera fallida surgió una compañía que, ocho décadas después, se ha convertido en un grupo capaz de influir en la música, cine, televisión, videojuegos y la tecnología a escala mundial.

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