Indiana Jones y el Gran Círculo en Switch 2 pone la guinda cinematográfica a una semana cargada de estrenos

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos más relevantes del entretenimiento electrónico. Esta semana toca revisar los videojuegos que llegarán entre el 11 y el 15 de mayo a PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y móviles, en una lista donde conviven nombres muy esperados y una buena remesa de obras independientes de lo más apetecibles.

Durante los próximos días sobresale la versión para Nintendo Switch 2 de ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, que traslada la aventura de MachineGames a la nueva consola de Nintendo. También entra en la selección ‘Subnautica 2’, nueva entrega de supervivencia submarina tras ‘Subnautica: Below Zero’, y ‘Outbound’, una aventura de mundo abierto centrada en la vida nómada, la autosuficiencia y los viajes en autocaravana. A ellos se suman propuestas como ‘Battlestar Galactica: Scattered Hopes’, ‘Hotel Architect’ y muchas más.

A continuación, puedes consultar la lista completa, sus sistemas y fechas.

Lunes 11 de mayo de 2026

‘Battlestar Galactica: Scattered Hopes’ (PC)

‘Don’t Panic! It is Just Turbulence’ (PC)

‘Outbound’ (PC, Xbox Series, PS5, Switch, Switch 2)

‘Outbound’ llega esta semana a PC, Xbox Series, PS5, Switch y Switch 2 para proponer una vida nómada, autosuficiente y sostenible a bordo de una autocaravana. El juego nos invita a recorrer parajes naturales, reunir recursos y mejorar el vehículo hasta convertirlo en un hogar sobre ruedas, equipado para generar energía, fabricar materiales, cultivar alimentos y avanzar a tu propio ritmo por un mundo abierto de aire relajado.

Outbound – Tráiler

Video de YouTube sobre el tema.

Martes 12 de mayo de 2026

‘Call of the Elder Gods’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ (Switch 2)

‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ aterriza esta semana en Switch 2 tras su paso por Xbox Series X|S, PC y PS5. La aventura de MachineGames, publicada por Bethesda Softworks bajo el sello de Lucasfilm Games, recupera al célebre arqueólogo en una historia situada en 1937, entre ‘En busca del arca perdida’ e ‘Indiana Jones y la última cruzada’. Esta edición para la nueva consola de Nintendo mantiene la acción en primera persona, la resolución de puzles y secuencias de combate. El resultado traslada al formato híbrido una aventura de ritmo cinematográfico, repleta de templos, reliquias y persecuciones al más puro estilo de Indy.

Indiana Jones and the Great Circle - Nintendo Switch 2

Un video de Indiana Jones and the Great Circle en YouTube.

‘Tennis Manager 26’ (PC, móviles)

‘Better Than Dead’ (PC)

Miércoles 13 de mayo de 2026

‘Vultures: Scavengers of Death’ (PC)

‘Notmads’ (PC)

‘Yomi 2’ (PS5, Xbox Series, Switch)

Jueves 14 de mayo de 2026

‘Hotel Architect’ (PC)

‘Blades of Fire’ (PC)

‘Subnautica 2’ (PC, Xbox Series)

‘Subnautica 2’ abre un nuevo capítulo para la serie de supervivencia submarina iniciada por ‘Subnautica’ con una propuesta que mantiene la inmersión en océanos alienígenas, la búsqueda de recursos y creación de bases, pero amplía la fórmula mediante un planeta inédito, nuevas criaturas y partidas en solitario o junto a otros jugadores. La misión lleva a los pioneros de la nave colonial Cicada hasta un mundo cubierto por un océano inmenso, lleno de formas de vida tan fascinantes como peligrosas. Allí deberán investigar el entorno, reunir materiales, levantar refugios y preparar el terreno para que futuros colonos puedan establecerse en el planeta.

Subnautica 2 - Cinematic Trailer

Video de Subnautica 2 en YouTube.

Viernes 15 de mayo de 2026

‘Dark Light: Survivor’ (PC)

‘Psychic Kung Fu Master’ (PC)

‘Steel Artery: Train City Builder’ (PC)

Aventuras, supervivencia y viajes sobre ruedas para mitad de mayo

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La segunda semana de mayo nos deja ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ entre los lanzamientos de mayor atractivo, ahora en su llegada a Nintendo Switch 2, pero junto a él también aparecen ‘Subnautica 2’, nueva entrega de supervivencia submarina en un océano alienígena, y ‘Outbound’, una aventura de mundo abierto centrada en la vida nómada y autosuficiente a bordo de una autocaravana. La oferta también reúne producciones como ‘Battlestar Galactica: Scattered Hopes’, ‘Hotel Architect’, ‘Call of the Elder Gods’, ‘Yomi 2’ y ‘Steel Artery: Train City Builder’, así que estos días puedes lanzarte a combinar acción cinematográfica, exploración oceánica, gestión, ciencia ficción y pequeñas obras independientes para completar una semana bastante nutrida.