Juegos de lucha
'Gangs of Asia' desembarca en Steam con una mezcla de lucha cuerpo a cuerpo y estrategia en tiempo real
Su sistema de juego combina kung-fu, control territorial y unidades con distintas funciones
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Buenas noticias para los seguidores de los formatos que cruzan peleas cuerpo a cuerpo con estrategia en tiempo real, porque MicroProse ha confirmado que 'Gangs of Asia' llegará en acceso anticipado a Steam el 5 de mayo. Esta nueva propuesta del editor australiano se ha diseñado en torno a partidas rápidas en las que el jugador dirige a líderes de bandas enfrentados por el dominio de escenarios urbanos con inspiración en Asia Oriental.
Sistema de doble plano
El rasgo que mejor define a 'Gangs of Asia' es su sistema de "doble plano", en el que el jugador opera simultáneamente en dos niveles, asumiendo el control directo del personaje en el combate de kung-fu 1c1 basado en la habilidad y estrategia en tiempo real, gestionando el territorio, las unidades y recursos. Con estas variables, se pretende componer un ritmo de juego donde las maniobras tácticas y la destreza acaban condicionando cada partida.
Por lo que hemos visto hasta el momento, parece que su sistema de combate valora la precisión y la capacidad de anticiparse al rival, así que cada enfrentamiento exigirá coordinar bien los ataques y sacar partido de las habilidades, al tiempo que el jugador debe mantener la atención en el control territorial y el movimiento de las tropas. De hecho, 'Gangs of Asia' también incorpora mecánicas propias de la estrategia en tiempo real, como la captura de edificios, la obtención de recursos y el despliegue de unidades especializadas. Es decir, será posible comandar diferentes tipos de tropas, como matones, maestros de kung-fu, luchadores de sumo y ninjas, todos con funciones específicas en combate.
Personajes con estilos distintivos
Para ello, se podrán elegir entre diferentes líderes de pandillas, cada uno con sus propias habilidades y estilo de lucha determinado. Con esa diversidad se pretende influir directamente en la estrategia adoptada en cada partida, ya que la presencia de varios perfiles también amplía las posibilidades tácticas, fomentando la experimentación. Aun así, 'Gangs of Asia' está concebido principalmente en torno al multijugador, con modos PvP, variantes cooperativas y enfrentamientos de todos contra todos que se desarrollarán sobre mapas que plantean entornos urbanos con elementos interactivos y zonas de control.
'Gangs of Asia' - Announcement Trailer
"Fácil de aprender, difícil de dominar"
Por último, MicroProse destaca una de las premisas habituales del género, prometiendo que el juego será “fácil de aprender, pero difícil de dominar”. La intención es combinar accesibilidad y profundidad, permitiendo que los nuevos jugadores se adapten rápidamente, mientras que los usuarios más experimentados en el género profundizan en sistemas más complejos.
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