Falta de privacidad
Meta, Google y Microsoft rastrean tu actividad en la web aunque te opongas, según un estudio
Una auditoría independiente del buscador webXray en más de 7.000 sitios web populares en California advierte que los tres gigantes tecnológicos ignoran las solicitudes de los usuarios para seguir detectando su actividad
Meta, Google y Microsoft rastrean la actividad de los usuarios con fines publicitarios incluso cuando han desactivado ese seguimiento. Así lo apunta una nueva auditoría independiente sobre privacidad del tráfico web que se limita al estudio de más de 7.000 páginas populares en California.
La investigación de la compañía webXray, que gestiona un buscador que permite a los usuarios detectar violaciones de la privacidad en Internet, concluye que hasta un 55% de los sitios web analizados instalaban cookies de publicidad en el navegador de los usuarios incluso cuando se habían opuesto a esa práctica, un derecho amparado por la ley californiana que también existe en la Unión Europea.
La auditoría señala que Google no permitió a sus usuarios desactivar su rastreo en el 87% de los casos. En el caso de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, ese incumplimiento de la normativa se dio en un 69% de los casos y en el de Microsoft, en un 50%. Los tres gigantes tecnológicos establecen cookies de seguimiento "independientemente de las preferencias de privacidad del consumidor".
Meta, Google y Microsoft han rebatido y negado la investigación. No obstante, no es la primera vez que se las acusa de violar las leyes de privacidad para seguir alimentando su principal negocio, los anuncios. Sin ir más lejos, en septiembre del año pasado un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que Google debía pagar 425 millones de dólares de multa por esas prácticas.
El fundador de webXray, Timothy Libert, ha asegurado que la ley está fallando en su aplicación y que esas compañías no temen las sanciones económicas por sus violaciones normativas. "En muchos sentidos, las multas han llegado a sustituir a los impuestos", ha explicado al portal especializado 404 Media. Libert sabe de lo que habla: entre 2021 y 2023 fue responsable de la política de cookies y el cumplimiento normativo en Google.
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