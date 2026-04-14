GX Trust presenta los nuevos auriculares inalámbricos gaming Forta

Tras el éxito de los auriculares de gaming Forta, Trust ha revelado sus nuevos Forta Wireless con licencia oficial para PS5. Con todas las características habituales que se esperan de la línea, como un sonido envolvente, conexión con la consola y un diseño ultracómodo, esta nueva gama promete fiabilidad y total libertad inalámbrica.

Con licencia PlayStation

Diseñados específicamente para los usuarios de PlayStation, los auriculares prometen una conexión inalámbrica sin pérdidas y una latencia muy baja mediante un receptor USB de 2,4 GHz. Así, los jugadores pueden moverse y disfrutar sin cables que les estorben. Además, al no haber retrasos garantizan acciones y reacciones precisas, para mantener la respuesta del usuario. La configuración se sustenta en potentes controladores de 50 mm y audio 3D en los juegos que proporcionan un sonido nítido y detallado. Con este sistema de audio, los jugadores podrán percibir con mayor claridad pasos, explosiones y otros efectos sonoros durante la partida.

Trust estrena sus nuevos auriculares inalámbricos Forta para el segmento gaming. / Elsotanoperdido

Pensados para largas sesiones de juego, cuentan con cascos giratorios, diadema ajustable y almohadillas circumaurales diseñadas para un uso prolongado. También incorpora un micrófono cardioide extraíble, que permite una comunicación por voz clara durante las partidas y puede retirarse cuando no se utilice. En el mismo plano, añade un control de volumen y botón para silenciar el micrófono, ambos integrados en el propio dispositivo.

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Mas de 50 horas de autonomía

Por último, la batería recargable integrada ofrece hasta 55 horas de autonomía con una sola carga, según indica el fabricante. Del mismo modo, incluye un cable USB-C a USB-C de 1 metro para poder utilizarlos mientras se están cargando. Todo esto llega con una edición Midnight Black, White y una edición exclusiva de Amazon Black & White, que complementa el diseño de la consola sobre unos auriculares inalámbricos que apuestan por un uso fiable prescindiendo de los cables.