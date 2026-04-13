Konami ha compartido nuevos detalles y materiales de 'Castlevania: Belmont's Curse', entre los que se incluyen secuencias de juego y comentarios de los desarrolladores, que trasladan al jugador a un París medieval sumido en el caos. La ciudad, ahora transformada en un escenario dominado por el fuego, emerge envuelta en llamas mientras criaturas monstruosas surgen de las sombras, acentuando el tono apocalíptico de esta nueva aventura.

23 años después…

Ambientado en el año 1499, el juego sigue a la sucesora de Trevor Belmont, heredera de la lucha contra los vampiros que se han apoderado de la capital francesa con una historia que se sitúa más de dos décadas después de 'Castlevania III: Dracula's Curse' y presenta una nueva incursión en las calles de un París en llamas y en el castillo que domina la ciudad.

Castlevania: Belmont's Curse presenta nuevas mecánicas de juego con París en llamas. / Elsotanoperdido

Las secuencias resaltan la atmósfera cargada de melancolía y destrucción, junto al regreso de elementos clásicos de la histórica serie, reinterpretados desde una visión más actual. Por ejemplo, el icónico látigo 'Vampire Killer' vuelve como una pieza básica tanto para el combate como para la exploración, ya que servirá para combatir, moverse por el escenario, salvar abismos y alcanzar zonas elevadas.

La fuerza de un látigo

El metraje también deja entrever enfrentamientos de gran tamaño con criaturas monstruosas, una parte importante de la propuesta, que combina acción, exploración y el uso de distintas armas y habilidades. De ese modo, el proyecto mantiene uno de los elementos más representativos de la franquicia, ahora dentro de un planteamiento más actualizado.

Por su estructura, se percibe una apuesta por la acción y exploración 2D, con biomas repletos de secretos, trampas y puzles, lo que sugiere que los entornos tendrán un papel fundamental y animarán a revisitar zonas, desbloquear caminos y descubrir secretos ocultos entre el paisaje devastado.

En el plano gráfico, el título adopta un estilo artístico que combina el gótico clásico de la serie con una estética más detallada y expresiva, renovando el universo de Castlevania sin perder su identidad elegante y sombría.

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El regreso de todo un clásico

Con un lanzamiento previsto para 2026, ‘Castlevania: Belmont's Curse’ representa el regreso de esta histórica franquicia con una entrega desarrollada junto a Evil Empire y Motion Twin, que pretende recuperar la acción y exploración 2D. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica, aunque sí sabemos que estará disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.