Microsoft presenta Gaming Copilot y anticipa su llegada a consolas

Microsoft prosigue con su plan hacia la integración de la inteligencia artificial generativa directamente en la experiencia cotidiana de los jugadores. Nos explicamos, porque durante la Game Developers Conference (GDC) 2026, Sonali Yadav, Partner Group Product Manager de Gaming AI en Xbox, realizó la primera demostración pública de Gaming Copilot.

IA para ayudarte en tus juegos

La herramienta se probó en tiempo real en títulos tan importantes como ‘Forza Horizon 5’, ‘Diablo 4’ y ‘Sea of Thieves’, mostrando que es capaz de resolver incidencias técnicas y tácticas sin que el usuario tenga que interrumpir el juego. La finalidad de la herramienta, según el gigante de Redmond, es reducir las barreras en la experiencia, ofreciendo un compañero virtual que actúa como una especie de entrenador adaptado a cada jugador para evitar que abandonen las partidas por frustración o falta de orientación.

Gaming Copilot. / Cedida

En su planteamiento, Gaming Copilot representa un cambio importante en el consumo de información relacionada con los videojuegos, así en lugar de pausar el juego para buscar tutoriales en dispositivos externos, los jugadores ahora podrán consultar optimizaciones de rendimiento para vehículos en ‘Forza’ o la ubicación de recursos raros en ‘Diablo 4’ mediante comandos de voz o a través de una interfaz integrada.

En fase de prueba

Actualmente en fase beta para PC, dispositivos móviles y consolas portátiles como ROG Xbox Ally, Microsoft ha señalado que la tecnología llegará de forma nativa a las consolas Xbox de actual generación en 2026. La funcionalidad utiliza tecnologías OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para interpretar lo que aparece en la pantalla y proporcionar un contexto inmediato, algo que por otro lado plantea serias dudas sobre la privacidad del usuario, aunque la compañía asegura que la función siempre se podrá desactivar desde la configuración.

En el ámbito empresarial, Microsoft aborda un asunto tan sensible para el sector como el modelo de negocio de los creadores de contenido. Dado que Gaming Copilot proporciona guías y tutoriales disponibles en línea, la compañía admite que está explorando modelos de licencia para compensar a los autores cuyo contenido se ampara en los mismos términos y que ahora serán sustituidos por las respuestas de la IA. Con esto también se trata de mitigar el efecto negativo que podría producirse entre los medios especializados y productores de vídeo que dependen del tráfico proveniente de las guías.

El nuevo escenario en Xbox

Gaming Copilot forma parte de las primeras señales de esta nueva etapa dirigida por Asha Sharma, la nueva CEO de Microsoft Gaming. Esta herramienta aspira a transformar la consola en un entorno más inteligente y fácil de usar, en paralelo al desarrollo de la próxima generación, Project Helix.

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Si logra que el aprendizaje de mecánicas complejas sea ágil, el asistente podría convertirse en un rasgo diferencial para aumentar la retención de usuarios en Game Pass, transformando la inteligencia artificial en una herramienta que aporte accesibilidad y prolongue la implicación del jugador, en lugar de reducirla a una simple función de productividad.