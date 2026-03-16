Uber y Nvidia lanzarán robotaxis con inteligencia artificial a partir de 2027

Uber y Nvidia anunciaron este lunes un acuerdo para lanzar una red global de robotaxis basada en inteligencia artificial que comenzará a operar en Los Ángeles y San Francisco en la primera mitad de 2027 y que podría expandirse a 28 ciudades de todo el mundo para 2028.

La iniciativa utilizará la plataforma de conducción autónoma Nvidia Drive Hyperion junto con un nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para afrontar situaciones complejas en carretera, como obras inesperadas o comportamientos imprevisibles de peatones, llamado Nvidia Alpamayo.

El proyecto pretende integrar la tecnología de conducción autónoma con la red global de movilidad de Uber, informó la compañía de transporte en un comunicado.

La aplicación de los sistemas de Nvidia a la flota de Uber será progresiva en 28 ciudades de Norteamérica, Europa, Australia y Asia.

Las dos compañías empezarán con una flota de vehículos para la recopilación de datos que ayudarán a entrenar a Alpamayo en las características específicas de cada ciudad.

Una vez recopilada la información, los vehículos empezarán a funcionar con operadores antes de convertirse realmente en robotaxis con un nivel 4 de autonomía.

Uber no reveló las 26 ciudades restantes que se sumarán a Los Ángeles y San Francisco.

Dara Khosrowshahi, consejero delegado de Uber, afirmó que "la tecnología autónoma encierra un enorme potencial para hacer que el transporte sea más seguro, más fiable y más accesible".

"Al ampliar nuestra alianza con Nvidia y combinar la IA avanzada con la red global de Uber y su experiencia operativa, estamos sentando las bases de un mundo de vehículos autónomos cada vez más plural, garantizando una comercialización amplia y ayudando a llevar el servicio de robotaxi a más usuarios con el paso del tiempo", añadió.

Por su parte, Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, declaró que "ha llegado el 'momento ChatGPT' de la IA física: los sistemas robóticos ya pueden razonar sobre las complejidades del mundo físico".

"Uber está construyendo una de las plataformas de transporte bajo demanda autónomo más amplias del mundo. Estamos encantados de conectar el amplio ecosistema de socios de Nvidia preparados para robotaxis con la red de Uber para llevar la magia de los robotaxis a ciudades de todo el mundo", concluyó.

El plan anunciado por Uber y Nvidia ofrece un programa más detallado para aplicar la tecnología de vehículos autónomos de forma comercial en entornos urbanos que el de uno de sus principales competidores, Tesla.

Tesla ha empezado un programa piloto de robotaxis en Austin aunque de forma limitada. Este lunes se supo que desde que el programa se inició en junio de 2025, los robotaxis de Tesla han tenido 15 incidentes, entre ellos un accidente en febrero.

La web Electrek, especializada en vehículos eléctricos, señaló que aunque Tesla no ha revelado cuántos vehículos forman parte de su flota de robotaxis en Austin, se calcula que son alrededor de 35 y que todos operan con supervisores en la cabina.

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Electrek añadió que solo un robotaxi de Tesla funciona sin operador a bordo pero este vehículo únicamente circula en una pequeña sección de Austin.