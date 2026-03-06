Cuatro razones por las que no debes perderte el nuevo vídeo de la serie Foundations de World of Tanks: HEAT

Wargaming ha publicado un nuevo episodio de la serie 'Foundations' centrado en 'World of Tanks HEAT', su próximo shooter táctico free to play. El episodio, titulado 'Human-Machine Synergy', en esta ocasión, se detiene en la relación entre los Agentes y sus tanques, uno de los elementos que articula el combate dentro del juego.

La unión entre Agentes y tanques

Para más señas, el Agente actúa como algo más que simples operadores de vehículos, ya que son los artífices del resultado gracias a las mejoras y a una optimización de las máquinas, que cumplen sus funciones con planteamientos adaptados. Es decir, los tanques cuentan con un comportamiento distinto según su preparación y capacidades. Esa combinación entre personaje y máquina es, precisamente, la base sobre la que se apoya este episodio.

World of Tanks: HEAT gameplay / World of Tanks

Los tres roles principales en combate

También se repasa la forma en la que 'World of Tanks HEAT' distribuye los papeles dentro del campo de batalla. El material los compila en tres perfiles diferentes. Defender sostiene la primera línea, absorbe daño y avanza con una gran potencia de fuego. Assault apuesta por la velocidad y la agresividad, con ataques rápidos y cambios de posición antes de la respuesta rival. Por su parte, Marksman, actúa a distancia y elimina objetivos con gran precisión. Con esta división, el vídeo deja más clara la función de cada Agente y la manera en la que se reparte el trabajo.

Los Agentes pueden llevar hasta dos tanques

La información compartida por la casa de entretenimiento también señala que cada Agente puede comandar hasta dos tanques especializados. Esto nos deja entrever el planteamiento del juego en combate. El propio clip incluye un ejemplo. AMX Hound puede desplegar drones para identificar objetivos y dejarlos señalados para un ataque con misiles teledirigidos. Su tanque alternativo, Leo, puede proyectar un señuelo para confundir al enemigo y cogerlo desprevenido. Con ello, el vídeo deja ver cómo cambia una misma partida según la elección de vehículo.

World of Tanks: HEAT gameplay / World of Tanks

Las habilidades Ultimate

Cuando la batalla entra en su momento más delicado, los Agentes pueden recurrir a su recurso más potente, las habilidades Ultimate. Se trata de acciones con resultados realmente relevantes. El vídeo repasa tres de ellas. Contracted Strikes permite a Kent lanzar una andanada de cohetes Hydra sobre todos los enemigos dentro de su alcance. Hunting Time lleva a Hound a encadenar eliminaciones con misiles guiados que vuelven a estar disponibles tras su uso. Creeping Barrage permite a Chopper coordinar varias salvas de artillería sobre amplias zonas seleccionadas. Son, en palabras de la compañía, los momentos que pueden asegurar la victoria.

Noticias relacionadas

Foundations - Human-Machine Synergy in HEAT

Una nueva forma de jugar a World of Tanks

El vídeo también ayuda a situar el papel de "Foundations" dentro del periodo de creación de 'World of Tanks HEAT'. La serie se produce con la intención de ir desgranando distintos apartados del proyecto mediante entregas centradas en temas concretos. Mientras tanto, el título ya puede añadirse a la lista de deseados de Steam. Por ahora, el videojuego no tiene fecha concreta de estreno. Wargaming sí ha confirmado su llegada a PC, además de PS5, Xbox Series X|S y Steam Deck con progresión compartida.