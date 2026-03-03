'Doom: The Dark Ages' recibirá contenido extra "del tamaño de una secuela"

Lanzado el 15 de mayo de 2025, ‘Doom: The Dark Ages’ pronto recibirá contenido adicional para su campaña. Al menos así lo asegura el director del juego, Hugo Martin, quien afirma que id Software sigue trabajando en un paquete de contenido extra que, por tamaño, se podría confundir con una secuela completa.

Un DLC "enorme", según su director

“Es enorme. Mirad, chicos, sé que ha pasado tiempo desde que lanzamos el juego principal y que habéis estado esperando el DLC, pero tened claro que es gigantesco”, asegura Martin durante una transmisión en vivo del Slayers Club. “Es básicamente como una secuela. Esa es la sensación que da. Es gigantesco”, abunda.

El director de ‘The Dark Ages’ también anticipa que el contenido adicional que amplía la historia del juego ofrecerá variaciones en el control y las mecánicas. Sin entrar en detalle, dejó entrever que el planteamiento de la campaña original será diferente al de la experiencia que están preparando.

Una nueva arma y más habilidades

Dado que el DLC para el juego de disparos aún está en desarrollo y ni siquiera se ha presentado oficialmente, Martin se ha mostrado reticente a proporcionar más detalles al respecto. Sin embargo, el director confirma que habrá al menos una nueva arma con características similares a las de una lanza. También insinuó que el nuevo equipo estará vinculado a una habilidad inédita que podría incluir saltos, teletransporte o carreras.

DOOM: The Dark Ages - Tráiler lanzamiento

¿Cuándo se lanzará el DLC de Doom: The Dark Ages?

Si atendemos a la conmemoración del 40.º aniversario de Bethesda Softworks, no se puede descartar que el anuncio llegue en la semana del 28 de junio. Es probable que estas fechas conmemorativas para la casa de entretenimiento vengan acompañadas de varias novedades, incluyendo, entre otros proyectos, las primeras informaciones sobre un nuevo capítulo de la franquicia ‘Wolfenstein’.