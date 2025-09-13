De la tierra y el mar de Ibiza nacen sabores que conquistan el mundo

Hablar de producto local en Ibiza es hablar de identidad, de paisaje, de tradición y, cada vez más, de sostenibilidad y futuro. A pesar de las dificultades que afectan al sector primario, desde el cambio climático hasta el escaso relevo generacional, la isla mantiene vivo un vínculo esencial con su tierra y con quienes la trabajan.

La algarroba ibicenca se utiliza para hacer desde chocolates hasta licores. | VICENT MARÍ

Las explotaciones agrarias ibicencas son, en su mayoría, de pequeña escala y con fuerte arraigo familiar. Muchas de ellas han pasado de generación en generación y han sabido adaptarse a los nuevos retos apostando por modelos más sostenibles, como la producción ecológica. De hecho, la superficie agraria útil dedicada a este tipo de agricultura no ha dejado de crecer en los últimos años y ocupa ya una proporción significativa del suelo cultivable de la isla. Esta tendencia refleja una mayor conciencia medioambiental y una apuesta por sistemas alimentarios más resilientes, capaces de adaptarse mejor a las condiciones climáticas adversas y de cuidar el suelo, el agua y la biodiversidad.

El sello ‘Peix Nostrum’ identifica los ejemplares pescados en aguas ibicencas. | PEIX NOSTRUM

En este contexto, cultivos como los algarrobos, los olivos, las hortalizas o los árboles frutales, así como los productos derivados como aceites, harinas, conservas, embutidos o licores, forman parte de un ecosistema agrícola que se adapta al medio y se reafirma como base de una economía circular local. A ello se suma la recuperación de variedades autóctonas y de prácticas tradicionales, muchas de ellas revalorizadas gracias a la agricultura ecológica y a la demanda de un consumidor que busca trazabilidad, proximidad y calidad.

Pero el producto local no vive solo en el campo. En los últimos años, la restauración ibicenca ha asumido un papel fundamental en la puesta en valor de la materia prima de la isla. Son muchos los cocineros que han integrado los productos locales en sus cartas no como un elemento decorativo, sino como eje central de su propuesta. «Aquí tenemos prácticamente todo lo que necesitamos», afirma el chef Walter Sidoravicius. Por su parte, David Grussaute, del restaurante Unic, ha defendido la importancia de trabajar «con ingredientes que no encontrarás en ningún otro lugar» y que permiten construir una cocina verdaderamente ligada al entorno.

Desde la sobrasada de porc negre hasta las hierbas ibicencas elaboradas artesanalmente, pasando por pescados de la costa, carnes de ganadería local y verduras recogidas a pocos kilómetros, el producto local se ha convertido en protagonista de la gastronomía de vanguardia y de una manera de entender la isla desde el respeto y la autenticidad.

El impulso al consumo de proximidad, el apoyo a los productores, el crecimiento del modelo ecológico y la implicación del sector hostelero están dibujando un nuevo mapa agroalimentario para Ibiza. Un mapa en el que la tradición no es un lastre, sino una base sólida sobre la que construir un futuro más justo, más sostenible y más sabroso.

