Especial Producto local | Cita con la gastronomía ibicenca
Patata roja, ‘porc negre’ y pescados protagonizan la III Feria Gastro
Los días 19 y 20 de septiembre estarán repletos de sabor en el calendario de las Pitiusas con la celebración de la tercera edición de la Feria Gastro Ibiza y Formentera que tendrá como principal protagonista al producto local de las Pitiusas. Una consolidada cita que se celebrará en el recinto ferial de Ibiza, de 19 a 2 horas junto ala 18ª edición de la Feria de la Cerveza de Ibiza, y que reunirá a los principales productores y chefs de las islas, con el objetivo de poner en valor sus materias primas y darlas a conocer dentro y fuera del archipiélago. La Feria Gastro Ibiza y Formentera contará, como novedad este año, con un gran estand de Sabors d’Ibiza en el que el Consell d’Ibiza, a través de Ibiza Travel, dará espacio a las Cooperativas Agroeivissa, Ecofeixes y Cooperativa Ramadera d´Ibiza, que pondrán a la venta propuestas de proximidad de gran calidad y sabor. Todos los establecimientos participantes ofrecerán propuestas en las que los productos de la tierra serán los ingredientes principales, de tal forma que los asistentes podrán disfrutar de platos de carne, pescado o verduras de las Pitiusas. Entre estos, no faltarán algunos de los más representativos como su sobrasada, la patata roja ibicenca, el calamar o el cerdo negro ibicenco, con los que darán vida a elaboraciones que van desde las hamburguesas de ‘porc negre’, a cocas y tostas de ‘sofrit pagès’, sin olvidar los calamares rellenos de sobrasada, las empanadas y los ‘cocarrois’. En los postres, helados con limones, naranjas o fresas ibicencas y dulces típicos como las ‘orelletes’, el ‘flaó’ o los ‘bunyols’, estarán presentes en esta tercera edición de la Feria Gastro de Ibiza y Formentera.
