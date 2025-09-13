En busca del corazón verde de Ibiza que da sabor al Mediterráneo

En Jesús, en el municipio de Santa Eulària, late un espacio único que combina tradición, sostenibilidad y creatividad: el Jardín Botánico de Can Fluxà. Un lugar donde la naturaleza se cultiva con respeto y se transforma en experiencias que conectan con la esencia auténtica de la isla. Allí, entre hierbas aromáticas, cítricos y plantas mediterráneas, nacen productos que ya forman parte de la cultura gastronómica y artesana de Ibiza. Desde este entorno, Fluxà elabora con mimo tanto sus legendarias Hierbas Ibicencas, como las recetas de salsas picantes, alliolis y sales gourmet de Ibiza Delicatessen y Fluxà.

El Jardín Botánico de Can Fluxà, donde se organizan talleres para aprender a elaborar licor de hierbas.

Talleres y cultura local

El jardín no solo es un espacio de cultivo, sino también un escenario vivo donde se transmiten conocimientos y tradiciones. En los talleres que organiza Fluxà Ibiza, visitantes y residentes aprenden sobre las hierbas autóctonas, sus propiedades y su uso en la gastronomía y en la elaboración de licores. Cada recorrido es una inmersión en la historia botánica de la isla y en el valor de conservar sus raíces.

Hierbas ibicencas Fluxà

Las Hierbas Ibicencas Fluxà son el reflejo más genuino de este jardín: un licor artesanal elaborado con las plantas que aquí crecen, recogidas en su punto óptimo. Una receta que une tradición familiar con la fuerza del paisaje mediterráneo. El resultado es un licor vibrante, equilibrado y con el alma de Ibiza.

Salsas picantes y ‘alliolis’

El sabor del Ibiza se expresa también en la cocina con productos únicos como la salsa picante Carolina Reaper de Fluxà, para los más atrevidos, el habanero o los alliolis de chipotle, basílico o tradicionales, siempre elaborados con ingredientes naturales. Estas recetas nacen de la pasión por mantener vivos los sabores de la tierra, reinventados con un toque contemporáneo.

La salsa picante Carolina Reaper de Fluxà es para los más atrevidos. / Fluxá

Sal de Ibiza Fluxà

Otro de los tesoros que surge del entorno es la Sal de Ibiza Fluxà, recolectada de manera artesanal en las históricas salinas de la isla. Un producto que eleva cada plato y que resume el vínculo de Fluxà con el mar, la tierra y la tradición gastronómica local.

Sal de Ibiza Fluxà con sabores con sabores y distintos ingredientes. / Fluxá

Contacto Fluxà Ibiza:

Dirección: Carrer del Ginebre, 8, 07819 Can Ramón, Balearic Islands

Teléfono: 971318350

Mail: juantur@canfluxa.com

Un homenaje a Ibiza

El Jardín Botánico y los productos que de él nacen son, en definitiva, un homenaje a Ibiza: a su cultura, a su naturaleza y a sus gentes. Un proyecto que combina sostenibilidad, identidad y sabor, llevando un pedacito de la isla a cada mesa.

Web: www.fluxaibiza.com

Web: www.destileriasibiza.es.

Web: www.ibizadelicatessen.es.