En busca del corazón verde de Ibiza que da sabor al Mediterráneo
La naturaleza se cultiva con respeto en el Jardín Botánico de Can Fluxà, donde nacen productos que forman parte de la cultura gastronómica y artesana de la isla. Salsas, ‘alliolis’, sales y licores con el sello de Ibiza
Redacción
En Jesús, en el municipio de Santa Eulària, late un espacio único que combina tradición, sostenibilidad y creatividad: el Jardín Botánico de Can Fluxà. Un lugar donde la naturaleza se cultiva con respeto y se transforma en experiencias que conectan con la esencia auténtica de la isla. Allí, entre hierbas aromáticas, cítricos y plantas mediterráneas, nacen productos que ya forman parte de la cultura gastronómica y artesana de Ibiza. Desde este entorno, Fluxà elabora con mimo tanto sus legendarias Hierbas Ibicencas, como las recetas de salsas picantes, alliolis y sales gourmet de Ibiza Delicatessen y Fluxà.
Talleres y cultura local
El jardín no solo es un espacio de cultivo, sino también un escenario vivo donde se transmiten conocimientos y tradiciones. En los talleres que organiza Fluxà Ibiza, visitantes y residentes aprenden sobre las hierbas autóctonas, sus propiedades y su uso en la gastronomía y en la elaboración de licores. Cada recorrido es una inmersión en la historia botánica de la isla y en el valor de conservar sus raíces.
Hierbas ibicencas Fluxà
Las Hierbas Ibicencas Fluxà son el reflejo más genuino de este jardín: un licor artesanal elaborado con las plantas que aquí crecen, recogidas en su punto óptimo. Una receta que une tradición familiar con la fuerza del paisaje mediterráneo. El resultado es un licor vibrante, equilibrado y con el alma de Ibiza.
Salsas picantes y ‘alliolis’
El sabor del Ibiza se expresa también en la cocina con productos únicos como la salsa picante Carolina Reaper de Fluxà, para los más atrevidos, el habanero o los alliolis de chipotle, basílico o tradicionales, siempre elaborados con ingredientes naturales. Estas recetas nacen de la pasión por mantener vivos los sabores de la tierra, reinventados con un toque contemporáneo.
Sal de Ibiza Fluxà
Otro de los tesoros que surge del entorno es la Sal de Ibiza Fluxà, recolectada de manera artesanal en las históricas salinas de la isla. Un producto que eleva cada plato y que resume el vínculo de Fluxà con el mar, la tierra y la tradición gastronómica local.
Contacto Fluxà Ibiza:
Dirección: Carrer del Ginebre, 8, 07819 Can Ramón, Balearic Islands
Teléfono: 971318350
Mail: juantur@canfluxa.com
Un homenaje a Ibiza
El Jardín Botánico y los productos que de él nacen son, en definitiva, un homenaje a Ibiza: a su cultura, a su naturaleza y a sus gentes. Un proyecto que combina sostenibilidad, identidad y sabor, llevando un pedacito de la isla a cada mesa.
Web: www.fluxaibiza.com
Web: www.destileriasibiza.es.
Web: www.ibizadelicatessen.es.
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Un turista ríe por no llorar con los precios de Ibiza: '¿En qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua?
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- El yate Tosun navega por Ibiza: su dueño compró la mansión que Michael Jackson quiso alquilar