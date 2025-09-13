El corazón verde de Ibiza que da sabor al Mediterráneo
La naturaleza se cultiva con respeto en el Jardín Botánico de Can Fluxà, donde nacen productos que forman parte de la cultura gastronómica y artesana de la isla. Salsas, ‘alliolis’, sales y licores con el sello de Ibiza
En Jesús, en el municipio de Santa Eulària, late un espacio único que combina tradición, sostenibilidad y creatividad: el Jardín Botánico de Can Fluxà. Un lugar donde la naturaleza se cultiva con respeto y se transforma en experiencias que conectan con la esencia auténtica de la isla.
Aquí, entre hierbas aromáticas, cítricos y plantas mediterráneas, nacen productos que ya forman parte de la cultura gastronómica y artesana de Ibiza. Desde este entorno, Fluxà elabora con mimo tanto sus legendarias Hierbas Ibicencas, como las recetas de salsas picantes, alliolis y sales gourmet de Ibiza Delicatessen y Fluxà.
Talleres y cultura local
El jardín no solo es un espacio de cultivo, sino también un escenario vivo donde se transmiten conocimientos y tradiciones. En los talleres organizados por Fluxà Ibiza, visitantes y residentes aprenden sobre las hierbas autóctonas, sus propiedades y su uso en la gastronomía y en la elaboración de licores. Cada recorrido es una inmersión en la historia botánica de la isla y en el valor de conservar sus raíces.
Hierbas ibicencas Fluxà
Las Hierbas Ibicencas Fluxà son el reflejo más genuino de este jardín: un licor artesanal elaborado con las plantas que aquí crecen, recogidas en su punto óptimo. Una receta que une tradición familiar con la fuerza del paisaje mediterráneo. El resultado es un licor vibrante, equilibrado y con el alma de Ibiza.
Salsas picantes y ‘alliolis’
El sabor del Ibiza se expresa también en la cocina con productos únicos como la salsa picante Carolina Reaper, para los más atrevidos, el habanero o los alliolis de chipotle, Basílico o tradicionales, siempre elaborados con ingredientes naturales. Estas recetas nacen de la pasión por mantener vivos los sabores de la tierra, reinventados con un toque contemporáneo.
Sal de Ibiza Fluxà
Otro de los tesoros que surge del entorno es la Sal de Ibiza Fluxà, recolectada de manera artesanal en las históricas salinas de la isla. Un producto que eleva cada plato y que resume el vínculo de Fluxà con el mar, la tierra y la tradición gastronómica local.
Un homenaje a Ibiza
El Jardín Botánico y los productos que de él nacen son, en definitiva, un homenaje a Ibiza: a su cultura, a su naturaleza y a sus gentes. Un proyecto que combina sostenibilidad, identidad y sabor, llevando un pedacito de la isla a cada mesa.
Web: www.fluxaibiza.com.
Web: www.destileriasibiza.es.
Web: www.ibizadelicatessen.es.
