Confianza, calidad y proximidad para particulares y profesionales

Tras una larga trayectoria en Ibiza apostando por la calidad y la confianza, SPAR se ha consolidado como mucho más que una cadena de supermercados. Con una filosofía clara y cercana, este «súper de siempre» apuesta por la proximidad y la atención personalizada, valores que lo han convertido en un referente para los residentes y visitantes de la isla.

SPAR cuenta con supermercados propios en el centro de Ibiza, Jesús, Santa Eulària y Sant Rafel. | VICENT MARÍ

Una red de cercanía por toda la isla de Ibiza

En Cash Loto hay una amplia variedad de productos y marcas para responder a todas las necesidades. | J.A.R.

SPAR cuenta con una decena de supermercados propios distribuidos en el centro de Ibiza, Jesús, Santa Eulària y Sant Rafel, y otros establecimientos franquiciados repartidos por toda la isla. Su enfoque es claro: ofrecer un servicio de calidad, accesible y adaptado a la vida diaria de quienes viven y disfrutan de Ibiza.

El perfil del cliente de SPAR es el de la compra diaria, de necesidades básicas, de quien busca comodidad sin renunciar a la calidad. Para ellos, cada tienda SPAR se convierte en un punto de referencia donde encontrar lo que necesitan, con una amplia variedad de productos y marcas, siempre pensados para satisfacer los gustos y necesidades del consumidor.

Uno de los pilares fundamentales de SPAR en Ibiza es su compromiso con el producto local. «Siempre lo hemos trabajado y priorizado», aseguran desde la compañía. La presencia de estos productos varía según la zona y el tamaño del supermercado, pero en todos ellos hay espacio para el sabor auténtico de Ibiza.

Los clientes pueden encontrar desde flaó, hierbas ibicencas, licores y sales, hasta embutidos locales, elaborados con mimo por productores de la isla. Además, la oferta local se amplía continuamente con propuestas innovadoras que, aunque al principio requieren de una adaptación por parte del cliente, son bien recibidas y cada vez más demandadas.

Cash Loto: precio y calidad para profesionales

Para quienes buscan abastecer sus negocios con lo mejor del producto local, Cash Loto, también parte del grupo, es la respuesta. Dedicado a mayoristas, este centro con tiendas en Ibiza, Sant Antoni y Formentera ofrece una selección inigualable de productos típicos de Ibiza como quesos, sobrasadas, embutidos, hierbas y licores...

Entre todos ellos, destacan especialmente las hierbas ibicencas, que son muy apreciadas por su sabor y autenticidad. En un momento en el que muchos restaurantes y negocios gastronómicos presumen del uso de materia prima local, Cash Loto se convierte en un aliado estratégico, ya que ofrece calidad, buen precio, excelente ubicación y un trato personalizado que marca la diferencia.

Una filosofía que se extiende a toda la isla

El interés por el producto local no es una moda pasajera. Desde SPAR y Cash Loto confirman que la gran mayoría de sus clientes, incluyendo restaurantes y otros negocios, comparten esta filosofía de apoyo a lo autóctono. Un compromiso real que pone en valor lo que Ibiza tiene para ofrecer: productos con identidad, elaborados en la isla y pensados para quienes saben apreciar lo auténtico.