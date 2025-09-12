Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, mejor bebida espirituosa de España 2025

Si algo hace que las Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans sean las originales es su proceso artesano de elaboración que, de principio a fin, se desarrolla en su destilería de Ibiza, la primera de la isla, rindiendo tributo a la tierra que da origen a su materia prima más preciada: las aromáticas autóctonas de la isla. Hierbaluisa, anís, romero, flor de frígola, limón y naranja, entre otras, dotan de su característico e inimitable sabor a esta reconocida bebida que ha sido distinguida como la mejor bebida espirituosa de España 2025 con Indicación Geográfica, el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Un galardón en el que el jurado no solo ha destacado la elegancia, equilibrio y altísima calidad de Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans, sino que, también, ha valorado «la trayectoria de la empresa familiar que la produce, que desde 1880 ha sabido mantener viva una tradición ancestral al combinar métodos artesanales con prácticas sostenibles y una clara orientación hacia la economía circular».

Carlos y Bartolomé Marí Mayans, los primeros maestros artesanos de Ibiza, son la quinta generación de la empresa familiar.

De la tradición a la innovación

Carlos y Bartolomé Marí Mayans, maestros artesanos que ostentan el número uno y dos del registro de artesanos de Ibiza, son la quinta generación de esta empresa familiar dedicada al arte de elaborar licores, y mantienen la esencia de las fórmulas que Juan Marí Mayans, fundador de la empresa, ideó a mediados del siglo XIX. Recetas familiares que, además, han dado vida a espirituosos tradicionales de Ibiza y Formentera como la Frígola ®, que fue el primer licor de esta marca, o el Palo, que elaboran en su propia destilería siguiendo los procesos clave: destilación, ebullición, infusión, maceración y un cuidadísimo proceso de fundición de azúcar para su transformación en un almíbar 100 % artesanal.

Las ginebras Familia Marí Mayans: IBZ Premium Gin, IBZ Pink Strawberry e IBZ 48 Premium Dry Gin. / Familia Marí Mayans

Con los años, Familia Marí Mayans no solo se ha consolidado como un garante de tradición y sabor, sino que ha sabido innovar impulsando nuevos productos como las Ginebras IBZ Premium, que cuentan con tres variedades, IBZ Premium Gin, IBZ 48 Premium Dry Gin, e IBZ Pink Strawberry, o su tequila reposado TeqMex®.

Asimismo, de la pasión por las aromáticas autóctonas y sus propiedades, nació IBIZEN Infusiones, del sello Familia Marí Mayans Botanicals. Tisanas 100% naturales y sin aditivos ni fitosanitarios que se presentan en tres variedades: Hierbaluisa, Manzanilla y Flor de Frígola, con tomillo y corteza de naranja.

Una empresa local con espíritu internacional

Aunque todo empieza y se desarrolla en Ibiza, la historia de Familia Marí Mayans no acaba aquí. Sin ir más lejos, o yendo muy lejos en realidad, sus Hierbas Ibicencas Familia Marí Mayans viajan por todo el mundo recorriendo países como Suiza, Alemania, Italia, Japón, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Rusia o Reino Unido, en los que son muy apreciadas por su sabor y calidad.

Esta empresa local con espíritu internacional crece cuidando sus raíces, mantiene un legado de tradición y nos invita a saborear la auténtica esencia de la isla que da vida a sus destilados originales. Los que nos recuerdan que siempre hay motivos para brindar y que la autenticidad se pide por su nombre, Familia Marí Mayans.

Dirección: Polígono Industrial Monte Cristo. Carrer des Pou de na Maciana, 31, 07816 Sant Antoni de Portmany.

Teléfono: (+34) 971 10 35 74.

Mail: info@fmarimayans.com.

Visitas con cita previa