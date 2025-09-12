Si te gusta el café, tienes que probar este elaborado con la tradición y el arte del pasado

Ligada a Ibiza desde 1958, Cafés Ibiza forma parte de la esencia de la isla, de su aroma y de su sabor, hasta el colorido envase se reconoce como algo típicamente ibicenco. Nada es casual. Desde su fundación hace casi 70 años, esta empresa familiar ha apostado y perseverado en el proceso artesano, personal y exclusivo del tueste de café, lo que hace que el resultado sea un producto único. Un café que huele a Ibiza elaborado con granos seleccionados, comprados directamente en distintos países y con una fórmula de tueste que se adapta a la temperatura que hay en la isla en el momento de tostarlo.

Brasil y Colombia son los dos nuevos cafés de especialidad que se encuentran ya en las tiendas de Ibiza. / Cafés Ibiza

«Durante este tiempo hemos desarrollado un método propio, una mezcla de granos especial que es nuestro secreto. Tenemos unos proveedores de hace tantos años que son ya amigos. Además, el contar con un tostadero en Ibiza es una gran ventaja y la única manera de tener el café siempre recién tostado, porque enseguida lo envasamos, lo metemos en la furgoneta y directo a casa o la cafetería», detalla Rosario Tur, gerente de Cafés Ibiza.

Cafés elaborados de manera artesanal en Ibiza

Con este carácter artesano, familiar y tradicional esta empresa no para de mirar al presente y al futuro para atender las demandas de los consumidores. Si hace unos años incluyó las cápsulas en los estantes de las tiendas, hace unos meses ha lanzado dos cafés de especialidad o lo que es lo mismo, de calidad gourmet, procedentes de Colombia y de Brasil, natural, de grano 100% arábica y por su puesto tostado en Ca Na Negreta.

Desde 1958 la empresa Cafés Ibiza forma parte de la esencia de la isla.

«Los cafés de especialidad, son únicos, con un tipo de tueste singular, otro sabor, y otra manera de elaborarlos basada siempre en nuestros conocimientos», relata Rosario Tur. Este tipo de café de especialidad de Cafés Ibiza, que solo lleva unos meses en el mercado, está dirigido a los amantes del café que son curiosos, que quieren conocer los cafés en su esencia, probar cosas nuevas y experimentar nuevos sabores. De momento, solo están disponibles en tiendas y en envases de un cuarto de kilo.

Dibujar con la leche es todo un arte que se puede aprender en los cursos de Cafés Ibiza. / Cafés Ibiza

Cursos de café para baristas y para la hostelería

Pero el café es más que una bebida, el saber hacerlo, el conocer cómo servirlo e incluso el decorarlo con leche, tiene sus secretos, que a Cafés Ibiza le encanta desvelar en los cursos que organiza a principios de temporada para apreder a hacer el mejor café. Y ya van 21. Dirigidos a baristas y a profesionales de la hostelería. Aprender a regular el molinillo, conocer la cantidad exacta que hay que poner en la cafetera o la temperatura a la que se debe servir son algunos de los conocimientos que se imparten. Además, en 2025 la formación se ha complementado con los conocimientos de su proveedor de leche, por lo que incluyó, técnicas de latte art para aprender a hacer dibujos a la hora de servir el café. Un curso que esperan repetir en marzo o abril del próximo año.

Dirección y contacto Cafés Ibiza

Si quieres probar los Cafés Ibiza puedes compralos en el tostadero de Ca Na Negreta, en la tienda de la calle Extremadura en Ibiza, online o en la mayoría de las tiendas de alimentación de la isla.

Tienda Cafés Ibiza: Calle Extremadura, 16. Ibiza

Teléfono: 971 314 468 / 971 302 464

Mail: cafes@cafesibiza.com

Web